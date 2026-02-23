פעוטה חרדית מבית שמש נחנקה מבייגלה; מותה נקבע בבית החולים

זירת הפינוי של הפעוטה ( צילום: איחוד הצלה )

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו לפני זמן קצר (שני) סיוע רפואי מציל חיים לפעוטה בת תשעה חודשים. אך למרבה הצער והיגון, בבית החולים שערי צדק בירושלים נקבע מותה של הפעוטה, לאחר מספר ניסיונות של החייאה.