כיכר השבת
טרגדיה אנושה

פעוטה חרדית מבית שמש נחנקה מבייגלה; מותה נקבע בבית החולים

כונני ההצלה והחירום הוזעקו לפני זמן קצר לשכונה החרדית בבית שמש, כדי להעניק סיוע רפואי לפעוטה בת תשעה חודשים שנחנקה מבייגלה | מותה נקבע בבית החולים (חדשות חרדים)

כיכר השבת
5תגובות
זירת הפינוי של הפעוטה (צילום: איחוד הצלה)

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו לפני זמן קצר (שני) סיוע רפואי מציל חיים לפעוטה בת תשעה חודשים. אך למרבה הצער והיגון, בבית החולים שערי צדק בירושלים נקבע מותה של הפעוטה, לאחר מספר ניסיונות של החייאה.

מהמרכז הרפואי שערי צדק נמסר: "למלר״ד ילדים במרכז הרפואי שערי צדק הובהלה ילדה בת תשעה חודשים בהחייאה במצב אנוש, על פי הדיווח מהשטח ככל הנראה כתוצאה מחנק".

עוד נמסר: "לאחר פעולות החייאה ממושכות שהחלו בשטח, חולץ במלר״ד עצם זר מקנה הנשימה תוך המשך פעולות ההחייאה. לצערנו, למרות מאמצי הצוותים, נקבע מותה. אנו משתתפים בצער המשפחה".

כזכור, הכוננים ביצעו החייאה על מפעוטה שלדברי בני משפחתה נחנקה בביתה בשכונת חפציבה ב.

יהונדב טרבלסי, משה שכטר ומנחם ויזמן חובשי איחוד הצלה סיפרו: "נמסר לנו כי הפעוטה נחנקה מבייגלה שנתקע לה בקנה הנשימה. ביצענו בה פעולות החייאה ולאחר שבאורח נס לבה שב לפעום היא פונתה לבית חולים במצב קשה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
רפואה שלימה
בשורות טובות
4
מה כתוב מותה נקבע וגם שמה לתפילה???? מקווה שזה טעות והיא תיהיה בריאה
טעות
3
אבא רחם עלינו עם ישראל זקוק לרחמי שמיים.
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר