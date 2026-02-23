פעוטה חרדית מבית שמש נחנקה מבייגלה; מותה נקבע בבית החולים

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו לפני זמן קצר (שני) סיוע רפואי מציל חיים לפעוטה בת תשעה חודשים. אך למרבה הצער והיגון, בבית החולים שערי צדק בירושלים נקבע מותה של הפעוטה, לאחר מספר ניסיונות של החייאה.
מהמרכז הרפואי שערי צדק נמסר: "למלר״ד ילדים במרכז הרפואי שערי צדק הובהלה ילדה בת תשעה חודשים בהחייאה במצב אנוש, על פי הדיווח מהשטח ככל הנראה כתוצאה מחנק".
עוד נמסר: "לאחר פעולות החייאה ממושכות שהחלו בשטח, חולץ במלר״ד עצם זר מקנה הנשימה תוך המשך פעולות ההחייאה. לצערנו, למרות מאמצי הצוותים, נקבע מותה. אנו משתתפים בצער המשפחה".
כזכור, הכוננים ביצעו החייאה על מפעוטה שלדברי בני משפחתה נחנקה בביתה בשכונת חפציבה בבית שמש.
יהונדב טרבלסי, משה שכטר ומנחם ויזמן חובשי איחוד הצלה סיפרו: "נמסר לנו כי הפעוטה נחנקה מבייגלה שנתקע לה בקנה הנשימה. ביצענו בה פעולות החייאה ולאחר שבאורח נס לבה שב לפעום היא פונתה לבית חולים במצב קשה".
