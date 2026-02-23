שליח חב"ד לחליסקו שבמקסיקו הרב אברהם סרוגו חווה מקרוב את הרגעים המתוחים אחרי חיסולו של מנהיג קרטל הסמים הגדול במדינה אמש.

"יצאנו אני ואשתי בשעות הבוקר כדי לחתן זוג יהודי", הוא סיפר לאתר חב"ד און ליין COL זמן קצר אחרי החיסול. "כבר מהחדשות הבנו שיש בלגן, אבל בדרך ראינו במו עינינו רכבים שרופים וחסימות לאורך הדרך".

הוא תיאר כי בסמוך לשעה עשר בבוקר יצא לדרך כדי לחתן את היהודים והיה אמור להגיע ליעד לפני השעה אחת בצהרים. בפועל בשל החסימות והאירועים האלימים מצא את עצמו שעות ארוכות על כביש ראשי. החתונה, הוא הוסיף, בוטלה לעת עתה עד שהמצב יירגע, והזוג ממתין להתפתחויות.

הרב שרוגו ורעייתו פועלים במקום זה 26 שנה. "כשהגענו היו כאן כ-1500 יהודים", הוא סיפר. "הקמנו גן ילדים, שיעורי תורה, הכנה לבר מצווה וכל סיוע יהודי שנדרש. עם השנים חלק מהמשפחות שהתחזקו עברו למקומות עם נוכחות יהודית גדולה יותר, אך הקהילה קיימת ופעילה. היחס מצד השלטונות ליהודים טוב ומכבד".

בקהילה היהודית המקומית עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות, ומתפללים להשבת השקט במהרה, כדי לשוב לשגרת החיים והפעילות הקהילתית.

המבצע הצבאי שהוביל לחיסול התרחש בעיירה טפאלפה, שם פשטו כוחות מיוחדים על מתחם של הקרטל. "אל מנצ'ו", מנהיג הקרטל, נפצע במהלך חילופי האש ומת מפצעיו בעת שהועבר במסוק למקסיקו סיטי.

מלבד מנהיג הקרטל, נהרגו לפחות שבעה חברים נוספים בארגון הפשע. בצד הממשלתי נספרו הרוגים בקרב המשמר הלאומי וכוחות המשטרה, כולל סוהר שנהרג במהלך התפרעויות אסירים שפרצו בבית כלא בפורטו ואיארטה כחלק מגל התגובה של הקרטל.

סגן מזכיר המדינה האמריקני הגדיר את האירוע כהתפתחות אדירה עבור מקסיקו והעולם וציין כי "הבחורים הטובים חזקים יותר מהבחורים הרעים". במקביל, הנשיא דונלד טראמפ התייחס לחיסול בפוסט קצר שבו כתב כי ארצות הברית מנצחת יותר מדי.

מנגד, גורמים בקרטל מסרו כי מדובר בנקמה על חיסול המנהיג, והזהירו כי בהמשך צפויים מאבקי ירושה אלימים בתוך הארגון. נשיאת מקסיקו קראה לציבור לשמור על קור רוח והבטיחה כי קיים תיאום מלא בין זרועות הביטחון להשבת הסדר.