כאוס ואנרכיה במדינה: צבא מקסיקו חיסל היום (ראשון) את ברון הסמים החזק ביותר במדינה, נמסיו "מנצ'ו" אוסגרה. החיסול, שהתרחש בעיר פוארטו ולארטה במחוז חליסקו, התבצע כחלק ממבצע צבאי של כוחות הצבא וכלל חילופי אש ממושכים בין חמושי הארגון לצבא.

לאחר חיסולו של אוסגרה יצאו חמושי הארגון לרחובות והציתו כלי רכב וחנויות. חמושים הסתערו גם על שדה התעופה הבינלאומי של גואדלחרה, העיר הגדולה במדינת חליסקו, והציתו אש בתוך שטחי שדה התעופה. סרטונים בהם נראים נוסעים מבוהלים נמלטים על נפשם הועלו לרשתות החברתיות.

הכאוס בנמל התעופה הבינלאומי גואדלחרה - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א הכאוס בנמל התעופה הבינלאומי גואדלחרה | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:13 הכאוס בנמל התעופה הבינלאומי גואדלחרה ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )