כיכר השבת
האיש החזק במדינה

כאוס במקסיקו: ראש הקרטל החזק ביותר חוסל - אנשיו מתפרעים במדינה | תיעוד

צבא מקסיקו חיסל את ראש ארגון הפשע "חליסקו - הדור החדש" נמסיו "מנצ'ו" אוסגרה | אנשי הקרטל הגיבו לחיסול בזעם והציתו כלי רכב ואוטובוסים ברחבי העיר פוארטו ולארטה | בין היעדים שהותקפו גם נמל התעופה הבינלאומי בגוואדלחרה, מטוסים הונחו שלא לנחות | תיעודים מהמדינה (בעולם)

הכאוס בנמל התעופה הבינלאומי גואדלחרה
הכאוס בנמל התעופה הבינלאומי גואדלחרה| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
הכאוס בנמל התעופה הבינלאומי גואדלחרה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

כאוס ואנרכיה במדינה: צבא מקסיקו חיסל היום (ראשון) את ברון הסמים החזק ביותר במדינה, נמסיו "מנצ'ו" אוסגרה. החיסול, שהתרחש בעיר פוארטו ולארטה במחוז חליסקו, התבצע כחלק ממבצע צבאי של כוחות הצבא וכלל חילופי אש ממושכים בין חמושי הארגון לצבא.

לאחר חיסולו של אוסגרה יצאו חמושי הארגון לרחובות והציתו כלי רכב וחנויות. חמושים הסתערו גם על שדה התעופה הבינלאומי של גואדלחרה, העיר הגדולה במדינת חליסקו, והציתו אש בתוך שטחי שדה התעופה. סרטונים בהם נראים נוסעים מבוהלים נמלטים על נפשם הועלו לרשתות החברתיות. 

נמסיו אוסגוארה סרוואנטס, הידוע בכינויו "אל מנצ'ו", היה במשך שנים רבות מנהיג אחד הקרטלים החזקים ביותר במקסיקו, קרטל הדור החדש של חליסקו, ונחשב לאחד העבריינים האלימים ביותר במדינה.

הוא עמד בראש ארגון פשיעה שהתרחב במהירות בעשור האחרון, ייצר ומכר סמים וסחט עסקים מקומיים. במקביל, בנה לעצמו מוניטין של מי שמבצע מתקפות נועזות נגד כוחות הביטחון ומטיל אימה על קהילות ברחבי המדינה.

אוסגרה היה ידוע בטקטיקות צבאיות מתוחכמות ובפריסת מאות חמושים מצוידים ומאומנים היטב. הוא שלט על שטחים נרחבים, במיוחד במדינת הולדתו חליסקו. הוא הרחיב את השפעתו והיה שקוע במאבק עקוב מדם על השליטה במדינת מיצ'ואקאן במערב מקסיקו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

