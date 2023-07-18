אחרי האנרכיה ופעולות הטרור מחוץ למעונו של נתניהו הבוקר, שירות הביטחון הכללי יכנס לתמונה, ויהיה מעורב בחקירת האירועים הקשיים | בשב"כ טענו כי הם מגדירים את הנעשה מחוץ למעונו של נתניהו "כחשד למעשה טרור" (משטרה, בארץ)
חבר הכנסת שמחה רוטמן דרש מנציגי הפרקליטות והמשטרה להשתתף בדיון דחוף בנושא אוזלת היד של מערכת האכיפה בישראל כנגד האנרכיה בתל אביב: "אכיפה בררנית היא מדרון חלקלק". אפרת רייטן: "אתם רוצים שישברו למפגינים שלנו ידיים ורגליים" (פוליטי)
סטטיסטיקת הרציחות במגזר הערבי מטפסת במהירות וההשלכות משמעותיות - גם עבורנו • האם זו גזירת גורל בשל המסורת והתרבות המוסלמית או שאפשר לפתור את הבעיה? • איך יתכן שדווקא בשטח שלא בשליטת ישראל המציאות טובה יותר? וגם ההשוואה המקוממת למגזר החרדי • ד"ר תאבת אבו ראס בריאיון (הכלכלית)
אחיו של ראש הממשלה העניק היום ריאיון והצדיק את הרפורמה במערכת המשפט, תקף בחריפות את ראשי מפלגות השמאל וטען: "אם יהיה איזון במערכת המשפט - זה נורא? זו דיקטטורה? למה שהיא תפגע בדמוקרטיה, כרגע הדמוקרטיה שלנו חלשה" (חדשות)
בניגוד לטענות: הספר של שרה נתניהו סיפר על הרגעים הקשים במספרה בכיכר המדינה בתל אביב כאשר המון אנשים מהצד השמאלי של המפה הפוליטית צבאו על המספרה; "אני נכנסתי ללחץ כי אלפים עומדים על הדלת, והם לא בדיוק באו להפגין - הם באו בטירוף" | יאיר נתניהו: "הם לא מפגינים. הם גם לא אנרכיסטים. הם טרוריסטים, קמה כאן מחתרת אלימה" (חדשות)
"תראו מה קרה היום בירושלים - האופוזיציה משתוללת בתוך הכנסת וחברי כנסת שלה קופצים על השולחנות, רון חולדאי מסית במפורש לשפיכות דמים" | ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאירועי היום וקורא להרגעת הרוחות | הליכוד הגיש תלונה נגד חולדאי על הסתה | לאחר שהפגנת השמאל הסתיימה, מאות מפגינים צעדו וחסמו כבישים • צפו (חדשות)