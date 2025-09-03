לאחר מעשי האנרכיה הקשים הבוקר (רביעי), מחוץ למעונו של ראש הממשלה נתניהו בירושלים, שירות ביטחון כללי החליט להיכנס לאירוע - ולחקור את הצתת הרכב והפחים במסגרת המחאות שהתקיימו מוקדם יותר.

הסיבה שהשב"כ החליט להיכנס לחקירת האירוע, במקביל לחקירת המשטרה מגיעה בשל העבודה כי הבוקר ההצתות התקיימו מחוץ למעונו של ראש הממשלה המהווה סמל שלטון במדינת ישראל.

בשב"כ טוענים כי הצצת הפח והרכב, מחוץ למעונו של ראש הממשלה נתניהו היא חשד למעשה טרור, ובשל כך החליטו להטיל את חקירת האירוע על החטיבה היהודית בארגון.

נזכיר כי הבוקר, מפגינים הדורשים עסקת חטופים וסיום המלחמה פתחו במחאה שתימשך שלושה ימים בעיר ירושלים. מפגינים הבעירו פחים וצמיגים בסמוך לבית ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כך גם צמיגים בגבעת רם בעיר.

ענת אנגרסט, אימו של החטוף מתן אנגרסט, כתבה בחשבון הטוויטר שלה: "מתן נסיך שלי, ‏אמא אוהבת אותך. ‏אני בדרך לירושלים, לביתו של רה"מ, ‏לזעוק את קולך שלא נשמע, ‏וכמה אני מתגעגעת לקול שלך. אתה חוזר אליי ילד, תחזיק בתקווה, ‏אתה חוזר לקרקע בטוחה על אדמת ישראל, ‏צבא העם נלחם עליך יחד איתי, לא מוותר - ‏וזה כל כך מרגש".

ענת עושה את דרכה לירושלים בשיירת רכבים שעולה לבירה ובמשטרה נערכים לחסימות בכביש 1.

המפגינים צפויים לצעוד בשעה 13:30 לכיוון רחוב עזה בירושלים, שם נמצא ביתו של ראש הממשלה, לאחר הצעדה - המשפחות יקימו במקום מאהל המחאה.

במשטרה עדכנו הבוקר כי התקבל דיווח על מספר פחים וצמיגים בוערים בשכונות רחביה וגבעת רם בירושלים. כתוצאה מכך, נפגעו מספר כלי רכב שחנו במקום ופונו מספר תושבים מבניניים סמוכים. למרבה המזל אין נפגעים. למקום הוזעקו כוחות משטרה מתחנת מוריה במחוז ירושלים לצד גורמי החירום וההצלה, והחלו בפעולות לכיבוי האש.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף את ההצתות ואמר כי "גל הצתות הטרור הבוקר בסמוך לבית ראש הממשלה בשכונת רחביה - בגיבוי ועידוד היועמ"שית העבריינית שרוצה לשרוף את המדינה".

שר החינוך יואב קיש תקף את המפגינים ואמר כי "העבריינים שהציתו רכבים של אזרחים יודעים היטב שזה לא משרת את החזרת החטופים אלא רק את האנרכיה שאותם אנשי מחאה משולי החברה הישראלית מנסים לייצר במדינה. ‏איזה הבדל בינם לבין כל אנשי המילואים, מימין ומשמאל, שמתייצבים כעת בהמוניהם כדי להשלים את מטרות המלחמה - מיטוט חמאס והחזרת כל החטופים".

במשטרה ציינו כי "החל משעות הבוקר המוקדמות וגם בשעה זו שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פרוסים במוקדים השונים ברחבי העיר ירושלים על מנת לאפשר את חופש המחאה, לצד שמירה על החוק ומרקם החיים התקין.