ארבעה לוחמי צה"ל נפצעו היום (רביעי) בעקבות היתקלות עם מחבלים ברצועת עזה. אחד הלוחמים נפצע קשה והיתר נפצעו בינוני.

זה קרה מוקדם יותר היום, במהלך פעילות של כוח גולני ברפיח שבדרום רצועת עזה. מחבלים זוהו על ידי הלוחמים באזור וחוסלו. מחבל נוסף, שלא חוסל, הצליח להצמיד מטען לכלי משוריין מסוג נמר. המטען התפוצץ והלוחמים נפצעו.

אחרי התקרית צה"ל בפתח בירי נרחב במזרח העיר רפיח. הופצצו בין היתר אזורים שבהם לפי הערכות עלול להיות המחבל השלישי, שהצליח להימלט מהכוחות.

בישראל מתייחסים לאירוע, שלא קורה פעם ראשונה אחרי הפסקת האש, בחומרה רבה.

דובר צה"ל התייחס הערב לתקרית: "מוקדם יותר היום במהלך פעילות כוחות סיירת גולני במזרח רפיח, נתקלו הכוחות במספר מחבלים שיצאו מתוואי תת-קרקעי במרחב. במהלך ההיתקלות, לוחם בסיירת גולני נפצע באורח קשה, שני לוחמים נוספים בסיירת גולני ונגד לוחם באוגדת עזה (143) נפצעו באורח בינוני.

"הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו. כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לתקרית ומסר: "אני שולח איחולי החלמה מהירה ללוחמינו הגיבורים שנפצעו היום בהיתקלות ברפיח. ארגון הטרור חמאס ממשיך להפר את הסכם הפסקת האש ומבצע פעולות טרור נגד כוחותינו. המדיניות שלנו ברורה: ישראל לא תסבול פגיעה בחיילי צה״ל ותגיב בהתאם".