בלב הקסבה לאור יום

"יש זיהוי, רשאי": כך פעלו המסתערבים למעצר חשוד בשוק בשכם | תיעוד דרמטי

כוחות שב"כ וצה"ל עצרו בשכם מבוקש החשוד במעורבות בפיגועים והנחת מטענים נגד כוחות הביטחון | המבוקש, המזוהה עם פתח, נעצר בפעילות ממוקדת במסגרת מבצע "חמש אבנים", לאור יום, בשוק בלב הקסבה בשכם | הלוחמים פעלו בחשאיות ונטמעו בלב הקסבה, וברגע שניתן האות שלפו נשקים ועצרו את המבוקש | צפו בתיעוד מרגעי המעצר (ביטחון)

במהלך פעילות של לוחמי יחידת הגדעונים 33 מלהב 433, שבוצעה בהכוונת שב"כ במסגרת מבצע "חמש אבנים" של אוגדת איו"ש, ובהובלת חטיבת שומרון של צה"ל, נעצר לאור יום בשוק בלב הקסבה בשכם מבוקש המזוהה עם תנועת פת"ח.

על פי ההודעה המשותפת לדוברות משטרת ישראל, דובר צה"ל ודוברות השב״כ, הוא הוגדר כפעיל טרור מסוכן ובעל קשר לעברו של ארגון הטרור "גוב האריות". המבוקש חשוד במעורבות בפיגועים ובהנחת מטענים כנגד כוחות ביטחון ואזרחים, כחלק מפעילות טרור מתמשכת.

המעצר התבצע על בסיס מידע מודיעיני מדויק שהתקבל בשב"כ והוביל את הכוחות אל יעד הפעולה. הלוחמים פעלו בחשאיות ונטמעו בלב הקסבה, וברגע שניתן האות שלפו נשקים ועצרו את המבוקש. בחיפוש שבוצע עליו נתפס סכין, והמעצר הושלם ללא נפגעים לכוחותינו.

כזכור, במהלך השבוע האחרון פעלו כוחות עוצבת הקומנדו, חטיבת שומרון וחטיבת מנשה כחלק ממבצע 'חמש אבנים' בצפון השומרון. המבצע נפתח בפעולה חשאית של לוחמי יחידת דובדבן ושב"כ בכפרים טמון ופרעה, ובחיסול מחבל מבוקש מדרום לעיר ג'נין.

במסגרת הפעילות, פשטו כוחות הקומנדו על מאות יעדים בכפרים טמון ופרעה. הכוחות איתרו חמ״ל תצפיות מבצעי, חומרי נפץ, אמצעי לחימה וחומרי הסתה ותמיכה בארגון הטרור חמאס.

בנוסף, נעצרו יותר מעשרה מחבלים, בהם סוחרי אמצעי לחימה ומחבלים שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה״ל.עשרות חשודים נוספים הועברו להמשך חקירה.

