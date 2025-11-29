קולות הקשר מהסיוע האווירי ( צילום: דובר צה"ל )

יממה אחרי ההיתקלות בדרום סוריה, נחשפים הערב (מוצאי שבת) קולות הקשר של לוחמי חטיבה 55 בצה"ל. בהקלטה הקצרה, שפרסם דובר צה"ל, שומעים את בקשת הסיוע האווירי ללוחמים במהלך הפעילות והחילוץ תחת אש.

"ממנו והלאה אני צריך שתבצע ירי לתוך הבתים, יורים עלינו חמושים, אני עם ארבעה פרחים", נשמע הלוחם אומר לטייס הקרב. טייס קרב, בעודו חג בשמיים, מלווה את הפעילות, נשמע משיב ללוחם: "ארבעה פרחים אצל הכוח, אנחנו יורים לכיוון הבתים תותח". ההיתקלות התקיימה בכפר הדרוזי בית ג'ן, 11 ק"מ מהגבול. זה קרה אחרי שלוחמים נכנסו למקום במטרה לעצור שני חשודים, שני אחים, שהיו מעורבים בפעילויות טרור נגד ישראל. הלוחמים שתועדו מחסלים מקרוב נחקרו 5 שעות: "נראה כמו הוצאה להורג" ב. ניסני | 18:41 ספרי סינוואר נמצאו: תיעודים חדשים מהמבצע הדרמטי שנפתח בפעילות חשאית ב. ניסני | 19:00 אלא שהפעילות הסתבכה. במהלך הפעילות התגלה כי במקום ישנם כעשרים מחבלים נוספים חמושים שלא היה מידע עליהם. אלו החלו לפתוח באש לעבר הכוחות. הפעילות שהייתה אמורה להסתיים במהירות הסתבכה ונגמרה בחילופי אש קשים ובשבעה לוחמים פצועים. כעת כאמור נחשפים קולות קשר מהאירוע. מוקדם יותר פרסם דובר צה"ל תיעוד מרגעי הקרב. במקביל לפרסום התיעוד, ישראל העבירה מסרים נוקבים למשטר הסורי. גורמי ביטחון הדגישו כי אין בידיהם אינדיקציה למעורבות אנשי משטרו של אחמד א-שרע בירי על הכוחות, אך הוסיפו כי האירוע ממחיש את הסכנה הגלומה בהתבססות ארגונים עוינים בסמוך לגבול. לדברי אותם גורמים, "התקרית מדגישה יותר מכל שאסור לישראל לסגת מהשטחים שתפסה, ובמיוחד מהחרמון".

( צילום: דובר צה"ל )

מהצד הסורי נשמעה תגובה חריפה. משרד החוץ בדמשק כינה את התקיפות "פשע מלחמה", וטען כי סיור של "צבא הכיבוש הישראלי" פלש לאדמות בית ג׳ן ותקף תושבים ורכושם. לטענתם, יותר מעשרה אזרחים נהרגו בעימותים. סוריה קראה למועצת הביטחון, לאו״ם ולליגה הערבית "לשים סוף לתקיפות".

לפי צה״ל, המבצע בוצע בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על פעילות טרור מצד שלושה חשודים שפעלו בעומק הגולן הסורי. השלושה נעצרו במיטותיהם. בדרכם החוצה מהעיירה פתחו חמושים באש על האמר של הכוח, שעמד בחסימה. הרכב נתקע ובהמשך הותקף מהאוויר על ידי חיל האוויר.

הג׳מעה האיסלאמית, הארגון שאליו השתייכו העצורים, היא תנועה לבנונית-סונית שהוקמה כשלוחה של האחים המוסלמים. הזרוע הצבאית שלה פועלת מאז שנות השמונים ומשתפת פעולה עם חמאס בלבנון ובסוריה ועם חיזבאללה בלבנון. הארגון מחזיק תשתיות טרור בדרום לבנון ובאזור בית ג׳ן ונחשב שחקן משמעותי במערכה הצפונית.

לאחר האירוע ערכו מפקד אוגדה 210 תא״ל יאיר פלאי ומפקד החטיבה אל״מ ד׳ הערכת מצב בשטח. חטיבת חוד החנית פועלת בחודשים האחרונים בדרום סוריה, במסגרת פעילות שכוללת סיכולים, מעצרים ואיתור אמצעי לחימה, במטרה למנוע התפתחות תשתיות טרור סמוך לגבול ישראל.

במקביל, ברשתות המזוהות עם מיליציות פרו-איראניות פורסמו עיבודי תמונה נגד המשטר הסורי, ובהם נטען כי אחמד א-שרע “מתייצב לצד ישראל”. בישראל ממשיכים להכין סל תגובות אפשרי, בהתאם להתפתחויות בזירה הצפונית.