צה"ל ושב"כ תקפו היום (רביעי) במרחב שאטי בצפון רצועת עזה, וחיסלו את המחבל הנתעב מחמד עצאם חסן הביל ימ"ש, ראש חולייה מארגון הטרור חמאס. זאת בתגובה להפרת ההסכם הלילה.

במסגרת חקירות בשב"כ עלה כי המחבל רצח באכזריות את התצפיתנית רב"ט נועה מרציאנו הי"ד בשבי חמאס. נועה נחטפה ממחנה נחל עוז בטבח הרצחני של ארגון הטרור ב-7 באוקטובר. חיסולו של המחבל התאפשר בין היתר בזכות איסוף מידע מודיעיני שבוצע על ידי אוגדת עזה (143), אליה השתייכה נועה מרציאנו ז"ל. חיסולו מהווה סגירת מעגל חשובה עבור משפחת מרציאנו, צה"ל ושב"כ.

נועה מרציאנו ( באדיבות המשפחה )

"צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול מול כל מחבל שהיה מעורב בטבח הרצחני ומול כל ניסיון של ארגוני הטרור להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל", נמסר מצה"ל ושב"כ.

כזכור, גופתה של מרציאנו הי"ד חולצה על ידי כוח צה״ל מגדוד 603 מצוות קרב חטיבתי 7, ממבנה בסמוך לבית החולים שיפאא׳ ברצועת עזה לשטח ישראל בתחילת המלחמה.

לפני כשנה וחצי דווח כי כלי טיס של חיל האוויר את המחבל עבדאללה אבו ריאלה, מחבל בגדוד "שאטי" של ארגון הטרור חמאס, שלקח חלק בהחזקתה של מרציאנו הי"ד. מוקדם יותר חוסל מחבל נוסף שהחזיק בה.