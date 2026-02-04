כיכר השבת
אמבולנס "תמים" ברחובות עזה: המצלמות תיעדו את הצגת המחבלים

מחבלי חמאס מנסים לנצל אמבולנסים ומערכות חירום ברצועת עזה למטרות טרור. דובר צה"ל מפרסם הערב תיעוד שבו נראים מחבלים מעמיסים אמצעי לחימה באמבולנס "תמים" לכאורה, שמסתובב ברחובות עזה (צבא וביטחון)

5תגובות
המעקב אחר האמבולנס
כוחות צה"ל שפעלו לאחרונה במרחב ג׳באליה שבצפון רצועת עזה, חשפו לאחרונה באמצעות רחפנים שהפעילו באופן שגרתי באזור הקו הצהוב איך מחבלי חמושים משתמשים באופן חזרתי ושיטתי באמבולנסים ברצועה כדי לבצע העברות פעילים ואמל״ח מתוך בית חולים אל בית ספר.

בתיעוד שפרסם הערב (רביעי) דובר צה"ל נראים רגעי העמסת אמצעי הלחימה אל תוך האמבלונס ה"תמים" לכאורה ליד בית החולים. מספר מחבלים נראים פותחים את הדלת ומעבירים את הציוד, ובשלב מסוים האמבולנס פונה לדרכו. כאמור המצלמות תיעדו הכל.

"זוהי הוכחה נוספת לניצול הציני שחמאס מבצע באופן קבוע והפרותם של הדין הבינלאומי בחסות אוכלוסייה אזרחית לטובת מטרות טרור", מסר דובר צה"ל.

לדבריו, "מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, חמאס מפר את ההסכם ומרכז את מאמציו לשיקום היכולות הצבאיות שלו".

דובר צה"ל חתם: "צה"ל ימשיך לפעול בהתאם לדין הבינלאומי כלפי מתקנים רפואיים ומוסדות חינוך, לרבות אלו בהם חמאס בחר למקם את תשתיות הטרור שלו, תוך שהוא מקיים הפרה בוטה של כללי הדין הבינלאומי".

4
וואיי.. הכלב באמת נושך??? הנמר באמת טורף??? וואייי לא ידענו. מזל שיש לנו את צה"ל להוכיח שלחמס אין גבולות בטרור שלהם.
ה' ישמרנו
תיעוד מצולם תמיד קביל בבית משפט, יותר מעדויות אחרות.
מישהו
3
ממש הפתעת השנה
טיל מהאוויר
2
למה לא שלחו טיל עליהם?
אבי
1
מזהים את זה ולא מפציצים אותם?
צביקה

