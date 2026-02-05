לוחמים אמריקנים נערכים למלחמה - צילום: חיל הים של צבא ארה"ב | חשבון רשמי לוחמים אמריקנים נערכים למלחמה | צילום: צילום: חיל הים של צבא ארה"ב | חשבון רשמי 10 10 0:00 / 0:17 לוחמים אמריקנים נערכים למלחמה ( צילום: חיל הים של צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

במהלך דרמטי שנועד להבטיח את עליונותה הצבאית של ארה"ב ובעלות בריתה, ענקית הביטחון RTX מכריזה על האצת ייצור חסרת תקדים של מערכות חימוש אסטרטגיות. המהלך מגיע כתגובה ישירה למתיחות הביטחונית הגואה, ונועד למלא את המחסנים שהתרוקנו בעקבות המערכות האחרונות, ובראשן העימות הישיר בין ישראל לאיראן בקיץ האחרון. זוהי מלאכת מחשבת של התעצמות לוגיסטית מול איומים שהופכים מוחשיים מרגע לרגע.