במהלך דרמטי שנועד להבטיח את עליונותה הצבאית של ארה"ב ובעלות בריתה, ענקית הביטחון RTX מכריזה על האצת ייצור חסרת תקדים של מערכות חימוש אסטרטגיות. המהלך מגיע כתגובה ישירה למתיחות הביטחונית הגואה, ונועד למלא את המחסנים שהתרוקנו בעקבות המערכות האחרונות, ובראשן העימות הישיר בין ישראל לאיראן בקיץ האחרון. זוהי מלאכת מחשבת של התעצמות לוגיסטית מול איומים שהופכים מוחשיים מרגע לרגע.
מלאכת מחשבת של התעצמות: אלפי טילים בשנה
בלב התוכנית עומד טיל השיוט המפורסם "טומהוק", שקצב ייצורו צפוי לזנק ליותר מ-1,000 יחידות בשנה כדי לתת מענה לאסטרטגיית ההרתעה העולמית. לצדו, יורחב משמעותית ייצורם של מיירטי ה-SM-3 וה-SM-6, אותן מערכות שמילאו תפקיד מכריע בהגנה על שמי ארץ הקודש מפני מתקפות הטילים הבליסטיים. הגברת הייצור כוללת גם את טילי ה"אמראם", הנחוצים להבטחת העליונות האווירית בזירות הלחימה השונות.
מענה לאיומים במחשכים: המרוץ נגד השעון
האתגר המרכזי העומד בפני ענקית הנשק הוא פתיחת "צווארי הבקבוק" בשרשרת האספקה, בדגש על ייצור מנועים רקטיים. כדי לעמוד ביעדים השאפתניים, החברה משלבת כוחות עם קבלני משנה מובילים, במה שנועד להבטיח כי המחסור במלאים לא יהפוך למחדל אסטרטגי. ההסכמים החדשים, שנפרסים על פני שבע שנים, מסמנים שינוי תפיסתי עמוק במוכנות למלחמה בעידן שבו חוסר היציבות העולמי מחייב היערכות מחדש.
