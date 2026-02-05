כיכר השבת
מענה לאיומים

1,000 טילי טומהוק בשנה בגלל ישראל: מרוץ החימוש המטורף של ארה"ב

בעקבות המתיחות מול איראן והתרוקנות המלאים בקיץ האחרון, ענקית הנשק RTX מאיצה את הייצור לקצב דמיוני. למה נבחרו דווקא טילי הטומהוק, איך זה ישפיע על ביטחון ישראל ומה הורה הפנטגון במחשכים? כל הפרטים על מרוץ החימוש שמרעיד את העולם (מלחמה והגנה)

לוחמים אמריקנים נערכים למלחמה
לוחמים אמריקנים נערכים למלחמה| צילום: צילום: חיל הים של צבא ארה"ב | חשבון רשמי
לוחמים אמריקנים נערכים למלחמה (צילום: חיל הים של צבא ארה"ב | חשבון רשמי)

במהלך דרמטי שנועד להבטיח את עליונותה הצבאית של ובעלות בריתה, ענקית הביטחון RTX מכריזה על האצת ייצור חסרת תקדים של מערכות חימוש אסטרטגיות. המהלך מגיע כתגובה ישירה למתיחות הביטחונית הגואה, ונועד למלא את המחסנים שהתרוקנו בעקבות המערכות האחרונות, ובראשן העימות הישיר בין ישראל ל בקיץ האחרון. זוהי מלאכת מחשבת של התעצמות לוגיסטית מול איומים שהופכים מוחשיים מרגע לרגע.

מלאכת מחשבת של התעצמות: אלפי טילים בשנה

בלב התוכנית עומד טיל השיוט המפורסם "טומהוק", שקצב ייצורו צפוי לזנק ליותר מ-1,000 יחידות בשנה כדי לתת מענה לאסטרטגיית ההרתעה העולמית. לצדו, יורחב משמעותית ייצורם של מיירטי ה-SM-3 וה-SM-6, אותן מערכות שמילאו תפקיד מכריע בהגנה על שמי ארץ הקודש מפני מתקפות הטילים הבליסטיים. הגברת הייצור כוללת גם את טילי ה"אמראם", הנחוצים להבטחת העליונות האווירית בזירות הלחימה השונות.

מענה לאיומים במחשכים: המרוץ נגד השעון

האתגר המרכזי העומד בפני ענקית הנשק הוא פתיחת "צווארי הבקבוק" בשרשרת האספקה, בדגש על ייצור מנועים רקטיים. כדי לעמוד ביעדים השאפתניים, החברה משלבת כוחות עם קבלני משנה מובילים, במה שנועד להבטיח כי המחסור במלאים לא יהפוך למחדל אסטרטגי. ההסכמים החדשים, שנפרסים על פני שבע שנים, מסמנים שינוי תפיסתי עמוק במוכנות למלחמה בעידן שבו חוסר היציבות העולמי מחייב היערכות מחדש.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר