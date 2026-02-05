נתניהו גילה: יש התאספות של מאסה קריטית להפלת המשטר באיראן

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (חמישי) לאחד הנושאים הכי בוערים על סדר היום הישראלי, ובכלל המזרח תיכוני והעולם - התקיפה האפשרית של ארצות הברית באיראן.

לדברי נתניהו, הוא איננו יודע מה נשיא ארצות הברית טראמפ יחליט אבל יחד עם זאת בישראל ערוכים למכה "קשה מאוד נגד איראן - הרבה מעבר למה שהיה ב"עם כלביא".

את הדברים אמר נתניהו, לפי דיווח של העיתונאי עמית סגל, בדיון בוועדת חוץ וביטחון שנערך היום ובו השתתף נתניהו.

ראש הממשלה גם אמר לפי הדיווח שיש התאספות של "מאסה קריטית" להפלת המשטר באיראן, אולם הוא איננו יודע אם זה מספיק כדי להביא לתוצאה.

כאמור, נתניהו ציין כי ערוכים למכה קשה מאוד נגד איראן, הרב המעבר למה שהיה במלחמת 12 הימים, והוסיף שאינו יודע מה טראמפ יחליט לעשות באיראן - אבל שהם בקשר צפוץ מאוד בכל הרמות.