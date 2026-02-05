כיכר השבת
"ערוכים למכה קשה מאוד"

נתניהו גילה: יש התאספות של מאסה קריטית להפלת המשטר באיראן

משתתפים בדיון בוועדת חוץ וביטחון, שבו נכח היום ראש הממשלה, סיפרו כי נתניהו אמר שיש התאספות של "מאסה קריטית" להפלת המשטר באיראן, אולם איננו יודע אם הדבר מספיק כדי להביא לתוצאה (ביטחון)

נתניהו בדיון, היום (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ראש הממשלה התייחס היום (חמישי) לאחד הנושאים הכי בוערים על סדר היום הישראלי, ובכלל המזרח תיכוני והעולם - התקיפה האפשרית של ארצות הברית ב.

לדברי נתניהו, הוא איננו יודע מה נשיא ארצות הברית יחליט אבל יחד עם זאת בישראל ערוכים למכה "קשה מאוד נגד איראן - הרבה מעבר למה שהיה ב"עם כלביא".

את הדברים אמר נתניהו, לפי דיווח של העיתונאי עמית סגל, בדיון בוועדת חוץ וביטחון שנערך היום ובו השתתף נתניהו.

ראש הממשלה גם אמר לפי הדיווח שיש התאספות של "מאסה קריטית" להפלת המשטר באיראן, אולם הוא איננו יודע אם זה מספיק כדי להביא לתוצאה.

כאמור, נתניהו ציין כי ערוכים למכה קשה מאוד נגד איראן, הרב המעבר למה שהיה במלחמת 12 הימים, והוסיף שאינו יודע מה טראמפ יחליט לעשות באיראן - אבל שהם בקשר צפוץ מאוד בכל הרמות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר