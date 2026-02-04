כיכר השבת
ישראל צופה בחשש

כולם מחכים ליום שישי: זה מה שיקרה אם טראמפ יחתום על הסכם עם איראן // דעה

עיני העולם נשואות ליום שישי הקרוב, אז צפוי להיפגש שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף עם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י | הסיכון הוא גדול, למרות שויטקוף אמר אתמול לישראלים כי ארה"ב "אינה נאיבית", כך לפי הדיווחים | ובכל זאת, נראה שטראמפ מחפש תירוץ מדוע לא לתקוף, יותר ממה שהוא מחפש לפתור בעיות (דעה) 

1תגובות
דונלד טראמפ (הבית הלבן)

משטר המולות הפך את השקר, מריחת הזמן וההסתרה לדוקטרינת מדינה. ניהול משא ומתן עם מבלי לדרוש פירוק מיידי ובר-פיקוח של כל תשתיות הטרור והמערך הבליסטי שלה הוא שגיאה אסטרטגית חמורה.

ההיסטוריה הקרובה מוכיחה כי כל "הפוגה" הניתנת לטהרן משמשת אותה אך ורק לליקוק פצעי המשטר, בנייה מחדש של מאגרי הטילים ומימון שלוחיה (הפרוקסים).

האמונה כי הסכם גרעין חלקי יביא ליציבות באזור היא אחיזת עיניים. איראן משתמשת בדיפלומטיה כמגן כדי להמשיך את האג'נדה ההגמונית שלה בצללים. הקו האדום נחצה ברגע שמאפשרים לתיאוקרטיה אפוקליפטית להתקרב לסף הגרעיני. זהו אינו רק איום על ישראל, אלא אקדח טעון המוצמד לרקה של הכלכלה העולמית וחופש השיט.

הסיכון הפוליטי של ממשל : אמינות או השפלה?

אם ממשל טראמפ ייכנע לקולות המפתים של הסכם שטחי באיסטנבול, ההשלכות על מעמדו הבינלאומי יהיו הרסניות:

נסיגה אמריקאית תנפץ את האמון של חתומות "הסכמי אברהם" (ערב הסעודית, איחוד האמירויות, בחריין). מדינות אלו מצפות מוושינגטון להגנה אמיתית, ולא לפיוס עם אויבן המושבע.

למרות הדיווחים על פעילות של המפרציות מול טראמפ למניעת מתקפה, ברור לכל כי אותן מדינות יהיו הראשונות לחגוג את נפילת המשטר המאיים עליהן לא פחות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, מחוזק מניצחון "מלחמת 12 הימים", לא יוכל להשלים עם מצב שבו פירות ההקרבה הזו יתבטלו בחתימת יד באיסטנבול.

בגידה כזו תהפוך את טראמפ לאדריכל בעל כורחו של איראן משוקמת (גרועה מזו של אובמה), דבר שיהווה התאבדות פוליטית עבור המפלגה הרפובליקנית.

מנהיגים כמו עמנואל מקרון, הדוגלים בפיוס מתוך אינטרסים מסחריים גרידא או חולשה, יראו בכישלון של טראמפ הצדקה למדיניות הפשרנות שלהם. טראמפ יאבד כל מנוף לחץ על בעלי בריתו במערב.

הצביעות האירופית והלקח הישראלי

מדינות כמו צרפת וספרד מתמידות בדיפלומטיה של "החייאה מלאכותית", ומנשימות משטר טוטליטרי המייצא חוסר יציבות עד לאדמת אירופה.

לעומתן, ישראל הוכיחה במעשים כי איראן היא "נמר של נייר". בשנת 2025, ישראל ניפצה את המיתוס והראתה כי פגיעה בלב המערכת גורמת לאיומי "המלחמה הכוללת" לקרוס. ללא הטילים ויכולת הנזק הטרוריסטית שלה, למשטר אין שום עומק אסטרטגי מול צבא מודרני ונחוש.

מבחן הכוח של טראמפ

הגיעה השעה להבין כי אין מקום לחצי עבודה. קבלת משא ומתן על פרטים טכניים היא מתן לגיטימציה לתליין. המחסום היחיד בפני מלחמות חוזרות ונשנות הוא פעולה נחרצת שמטרתה נטרול סופי של יכולת הנזק של המשטר.

עלינו להודות לישראל על ראייתה למרחוק; זהו אינו רק חוב מוסרי, אלא צורך ביטחוני עולמי. העולם החופשי חייב לבחור: או השפלה באמצעות הסכם שאינו שווה את הנייר עליו הוא כתוב, או חיסול סופי של המפגע העולמי הזה בכוח הזרוע, אם ההיגיון לא ינצח.

יתרה מכך, על הנשיא טראמפ להבין כי גם אם קיים בליבו ספק לגבי תקיפה, עליו להוכיח למרות הכל שלמילתו יש ערך.

אם יפגין חולשה מול טהרן, אפילו ההישגים והיוקרה של מבצעים אחרים, כמו הלחץ על משטר מאדורו בוונצואלה, יאבדו מערכם. כישלון מול איראן יהיה הנקודה שתחריב את תדמית העוצמה של טראמפ ושל אמריקה כולה בעיני העולם. שום הישג בדרום אמריקה לא יוכל לחפות על כניעה במזרח התיכון; אם אמריקה לא תכה עכשיו, היא תצטייר כמעצמה נסוגה שניתן להונות אותה שוב ושוב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
היחיד שיקבע מה יקרה זה הקב"ה, וזה תלוי במעשינו...אז נתפלל שהכל יהיה לטובתנו ונזכור שטראמפ הוא סהכ בובה על חוט. ע"כ חבל לנחש ולפרשן ולדבר ולברבר . סתם בזבוז זמן של משועממים.
זו האמת

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר