זעזוע כלכלי: הודעה אחת של טראמפ מחקה מיליארדי דולרים בשנייה

הודעה אחת שיצאה מוושינגטון שינתה בפתאומיות את מצב השווקים, מחקה מיליארדי דולרים משווי השוק והפתיעה משקיעים כמעט בן לילה.

הכל התחיל ביום שישי בבוקר, כשנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר את מינויו של קווין וורש לתפקיד היו"ר הבא של הבנק המרכזי של ארצות הברית, הפדרל ריזרב. ההודעה חיזקה את הדולר האמריקאי והובילה לשינוי בציפיות לגבי הכיוון הכלכלי במדינה.

הפדרל ריזרב הוא הגוף שמחליט בין השאר על הריבית בארצות הברית. וורש נתפס כאדם שמאמין בתפקיד נחוש יותר של הבנק המרכזי במאבק באינפלציה, כאשר במהלך הקריירה שלו הוא דיבר רבות על כך שאינפלציה נגרמת בין היתר מהדפסת כסף רבה מדי.

הגישה הזו שונה מזו שהייתה נפוצה בשנים האחרונות במדינה, שבה הבנק המרכזי שמר על ריביות נמוכות כדי לעודד עסקים ואנשים פרטיים לקחת הלוואות ולהוציא כסף. כאשר ריביות עולות זה בדרך כלל מחזק את הדולר, אבל גם הופך נכסים כמו זהב וכסף לפחות מושכים למשקיעים.

לפני ההודעה על מינויו של וורש, מחירי הזהב והכסף היו גבוהים יחסית, לאחר שמשקיעים רבים פנו אליהם כמקום בטוח לשמור בו כסף בתקופות של אי ודאות כלכלית, במיוחד כשיש חששות מאינפלציה או לחצים במערכת הפיננסית. אחרי ההודעה של טראמפ, משקיעים החלו למכור במהירות זהב וכסף, מה שגרם למחירים שלהם ליפול בחדות.

לפי הנתונים, מדובר בירידה הגדולה ביותר במחיר הזהב מאז 2013, ובירידה החדה ביותר במחירי הכסף מאז 1980.

לצד זאת, גורמים מסוימים ממשיכים לתמוך בביקוש לזהב. בנקים מרכזיים במדינות שונות בעולם עדיין קונים זהב כחלק מפיזור ההשקעות שלהם, וחלקם, כולל סין, מנסים להפחית תלות בדולר האמריקאי על רקע מתחים גיאופוליטיים.