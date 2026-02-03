כיכר השבת
"מביעים צער עמוק"

שערורייה: מאות חשבונות נאציים נחשפו בבנק השוויצרי הוותיק 

חקירה חדשה זיהתה 890 חשבונות בבנק שוויצרי שלהם קשרים אפשריים לנאצים | בין החשבונות נמצאו כאלה הקשורים למשרד החוץ הגרמני, ולחברת ייצור נשק גרמנית | כך הגיבו בבנק (בעולם)

משמאל בנק קרדיט סוויס, מימין חיילים נאצים, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

חקירה חדשה זיהתה 890 חשבונות בבנק השוויצרי קרדיט סוויס שלהם קשרים אפשריים לנאצים, כך מסר הסנאטור האמריקאי צ’אק גראסלי לקראת שימוע בוועדת המשפט של הסנאט שעסק בתפקיד הבנקים בסיוע בתקופת השואה.

בין החשבונות נמצאו גם חשבונות מתקופת המלחמה שלא נחשפו בעבר, ובהם כאלה הקשורים למשרד החוץ הגרמני, לחברת ייצור נשק גרמנית ולצלב האדום הגרמני.

חברת UBS, שרכשה את קרדיט סוויס במהלך חילוץ חירום בשנת 2023, מסרה בשנה שעברה כי היא פועלת יחד עם התובע האמריקאי לשעבר ניל ברופסקי כדי לשפוך אור על חשבונות הקשורים לנאצים שהוחזקו בבנק המתחרה לשעבר.

לדברי הסנאטור גראסלי, הבדיקה החדשה העלתה כי קשרי הבנקאות של קרדיט סוויס עם ארגון ה-SS הנאצי היו נרחבים יותר ממה שהיה ידוע קודם לכן, וכי הזרוע הכלכלית של ה-SS ניהלה חשבון בבנק. הוא הוסיף כי נחשפו פרטים חדשים גם על תוכנית שסייעה לנאצים להימלט לארגנטינה לאחר המלחמה.

בחברה הודיעו בתגובה כי הם "מביעים צער עמוק על כך שתקופת מלחמת העולם השנייה הייתה פרק אפל בהיסטוריה של הבנקאות השווייצרית". נשיא UBS אמריקה, רוברט קרופסקי, מסר כי הבנק מתייחס לנושא בכובד ראש, וכי עם רכישת קרדיט סוויס התחייבה UBS להשיב את החקירה למסלולה ולנקוט צעדים נרחבים כדי לסייע בבדיקות.

לפי עוזרי ועדת המשפט של הסנאט, החקירה צפויה להסתיים בתחילת הקיץ, והדוח הסופי אמור להתפרסם לקראת סוף השנה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר