שערורייה: מאות חשבונות נאציים נחשפו בבנק השוויצרי הוותיק 

חקירה חדשה זיהתה 890 חשבונות בבנק השוויצרי קרדיט סוויס שלהם קשרים אפשריים לנאצים, כך מסר הסנאטור האמריקאי צ’אק גראסלי לקראת שימוע בוועדת המשפט של הסנאט שעסק בתפקיד הבנקים בסיוע בתקופת השואה.

בין החשבונות נמצאו גם חשבונות מתקופת המלחמה שלא נחשפו בעבר, ובהם כאלה הקשורים למשרד החוץ הגרמני, לחברת ייצור נשק גרמנית ולצלב האדום הגרמני.

חברת UBS, שרכשה את קרדיט סוויס במהלך חילוץ חירום בשנת 2023, מסרה בשנה שעברה כי היא פועלת יחד עם התובע האמריקאי לשעבר ניל ברופסקי כדי לשפוך אור על חשבונות הקשורים לנאצים שהוחזקו בבנק המתחרה לשעבר.

לדברי הסנאטור גראסלי, הבדיקה החדשה העלתה כי קשרי הבנקאות של קרדיט סוויס עם ארגון ה-SS הנאצי היו נרחבים יותר ממה שהיה ידוע קודם לכן, וכי הזרוע הכלכלית של ה-SS ניהלה חשבון בבנק. הוא הוסיף כי נחשפו פרטים חדשים גם על תוכנית שסייעה לנאצים להימלט לארגנטינה לאחר המלחמה.

בחברה הודיעו בתגובה כי הם "מביעים צער עמוק על כך שתקופת מלחמת העולם השנייה הייתה פרק אפל בהיסטוריה של הבנקאות השווייצרית". נשיא UBS אמריקה, רוברט קרופסקי, מסר כי הבנק מתייחס לנושא בכובד ראש, וכי עם רכישת קרדיט סוויס התחייבה UBS להשיב את החקירה למסלולה ולנקוט צעדים נרחבים כדי לסייע בבדיקות.

לפי עוזרי ועדת המשפט של הסנאט, החקירה צפויה להסתיים בתחילת הקיץ, והדוח הסופי אמור להתפרסם לקראת סוף השנה.