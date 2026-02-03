ילד בן 13 הפגין יכולות יוצאות דופן כאשר שחה במשך ארבע שעות אל החוף כדי להזעיק עזרה לאחר שבני משפחתו נסחפו ללב ים מול חופי אוסטרליה.

האירוע התרחש ביום שישי האחרון במפרץ ג’יאוגרף שבמערב המדינה, לאחר שאישה ושלושה ילדים יצאו לשיט בקיאק סמוך לחוף קווינדלופ, ונסחפו הרחק מהחוף בתנאים שהלכו והחמירו.

לדברי משטרת מערב אוסטרליה, הנער ניסה תחילה לחתור חזרה לחוף, אך הקיאק שלו התמלא מים. כשהבין שאין לו ברירה אחרת, הוא החל לשחות לעבר היבשה למרות החשכה המתקרבת והים הסוער.

פול ברסלנד, מפקד יחידת ההצלה הימית נטורליסט, סיפר לרשת ABC האוסטרלית כי הנער היה במים כארבע שעות. לדבריו, בשעתיים הראשונות שחה עם חגורת הצלה, אך בשלב מסוים חש שלא יצליח להתקדם איתה, הסיר אותה והמשיך לשחות עוד כשעתיים ללא עזרים. ברסלנד תיאר את המאמץ כ"על-אנושי" ואמר שהמעשה פשוט בלתי נתפס.

לאחר שהגיע סוף סוף לחוף, הנער הזעיק עזרה ומבצע חיפוש יצא לדרך. הוא הצליח למסור פרטים מדויקים על צבעי הקיאק והגלשנים שבהם השתמשה המשפחה, מידע שסייע לכוחות האיתור לאתר את הנעדרים בתוך כשעה. עד השעה 20:30 בערב נמצאו האם בת ה-47, ילד בן 12 וילדה בת 8 על ידי מסוק חילוץ. השלושה נאחזו בגלשן ושהו שעות במים עד שחולצו לספינת הצלה.

לאחר החילוץ פונו האם ושני הילדים הצעירים לבדיקה רפואית. מפקח ג’יימס בראדלי ממחוז דרום-מערב במשטרת מערב אוסטרליה אמר כי לא ניתן להפריז בשבח מעשיו של הנער, וקבע כי נחישותו ואומץ ליבו הצילו את חיי אמו ואחיו.