אנחת רווחה בממלכה | הפרלמנט קבע: המלך והמלכה יישארו על כיסאם

הפרלמנט בנורווגיה דחה היום (שלישי) ברוב גדול הצעה לביטול מוסד המלוכה ומעבר למשטר רפובליקני.

בהצבעה שתוכננה מראש תמכו 141 מחוקקים בהמשך שלטונו של המלך הארלד ויורשיו, בעוד 26 חברי פרלמנט בלבד הצביעו בעד סיום המלוכה. ההחלטה התקבלה על אף סקרים המצביעים על שחיקה משמעותית במעמד בית המלוכה וסדרת פרשות המעסיקות את הציבור במדינה.

במקביל להחלטת הפרלמנט, נפתח היום משפטו של מריוס הויבי, בנה של נסיכת הכתר מטה-מאריט.

הויבי בן ה-29 נאשם בעבירות חמורות במיוחד שמביישות את משפחת המלוכה.

הוא נעצר פעם נוספת במהלך סוף השבוע בחשד לביצוע עבירות נוספות. הנאשם מכחיש את האישומים המרכזיים נגדו, אך הודה בביצוע חלק מהעבירות הפחות חמורות המיוחסות לו.

מעמדה של נסיכת הכתר עצמה ספג פגיעה לאחר שביום שבת פרסמה הודעת התנצלות על קשרים מפוקפקים לסביבתו של העבריין ג'פרי אפשטיין. הקשרים התקיימו בשנים שלאחר הרשעתו של אפשטיין בשנת 2008. ראש ממשלת נורווגיה התייחס לנושא אתמול וציין כי הנסיכה הפגינה שיקול דעת לקוי במגעיה עם אפשטיין.

נתוני סקר שפורסמו היום בעיתון ורדנס גאנג משקפים את השפעת האירועים על דעת הקהל. התמיכה במוסד המלוכה ירדה ל-61%, בהשוואה ל-72% בשנה שעברה, בעוד התמיכה בכינון רפובליקה זינקה ב-10 אחוזים ועומדת על 27%. בנוסף, 44% מהנשאלים סבורים כי מטה-מאריט אינה צריכה לכהן כמלכה בעתיד, ורק 33% הביעו תמיכה בכהונתה.

הצעת החוק שנדחתה הוגשה על ידי קבוצה של שבעה חברי פרלמנט המייצגים קשת רחבה של מפלגות.

במסמך שהגישו נכתב כי "המציעים מבקשים לתקן את החוקה כך שראש המדינה של נורווגיה ייבחר על ידי העם, כלומר נשיא". המצדדים בשינוי טענו כי העברת זכויות ירושה אינה הולמת חברה דמוקרטית, וכי הסמכות הפוליטית ממילא נמצאת בידי הממשלה והנבחרים. מנגד, תומכי המלוכה הדגישו כי המוסד מבטיח יציבות וניצבי מעל למחלוקות פוליטיות מאז היפרדותה של נורווגיה משוודיה בשנת 1905.