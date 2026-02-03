כיכר השבת
משפטו של הנסיך נפתח

אנחת רווחה בממלכה | הפרלמנט קבע: המלך והמלכה יישארו על כיסאם

הפרלמנט הנורבגי קבע היום ברוב גדול כי מוסד המלוכה במדינה יישאר כפי שהיה, לאחר מספר פרשיות שהביכו את משפחת המלוכה | 141 מחוקקים תמכו בהמשך כהונתו של המלך האראלד ויורשיו, למרות האירועים האחרונים (בעולם) 

1תגובות
מלך ומלכת נורבגיה (צילום: שאטרסטוק)

הפרלמנט בנורווגיה דחה היום (שלישי) ברוב גדול הצעה לביטול מוסד המלוכה ומעבר למשטר רפובליקני.

בהצבעה שתוכננה מראש תמכו 141 מחוקקים בהמשך שלטונו של המלך הארלד ויורשיו, בעוד 26 חברי פרלמנט בלבד הצביעו בעד סיום המלוכה. ההחלטה התקבלה על אף סקרים המצביעים על שחיקה משמעותית במעמד בית המלוכה וסדרת פרשות המעסיקות את הציבור במדינה.

במקביל להחלטת הפרלמנט, נפתח היום משפטו של מריוס הויבי, בנה של נסיכת הכתר מטה-מאריט.

הויבי בן ה-29 נאשם בעבירות חמורות במיוחד שמביישות את משפחת המלוכה.

הוא נעצר פעם נוספת במהלך סוף השבוע בחשד לביצוע עבירות נוספות. הנאשם מכחיש את האישומים המרכזיים נגדו, אך הודה בביצוע חלק מהעבירות הפחות חמורות המיוחסות לו.

מעמדה של נסיכת הכתר עצמה ספג פגיעה לאחר שביום שבת פרסמה הודעת התנצלות על קשרים מפוקפקים לסביבתו של העבריין ג'פרי אפשטיין. הקשרים התקיימו בשנים שלאחר הרשעתו של אפשטיין בשנת 2008. ראש ממשלת נורווגיה התייחס לנושא אתמול וציין כי הנסיכה הפגינה שיקול דעת לקוי במגעיה עם אפשטיין.

נתוני סקר שפורסמו היום בעיתון ורדנס גאנג משקפים את השפעת האירועים על דעת הקהל. התמיכה במוסד המלוכה ירדה ל-61%, בהשוואה ל-72% בשנה שעברה, בעוד התמיכה בכינון רפובליקה זינקה ב-10 אחוזים ועומדת על 27%. בנוסף, 44% מהנשאלים סבורים כי מטה-מאריט אינה צריכה לכהן כמלכה בעתיד, ורק 33% הביעו תמיכה בכהונתה.

הצעת החוק שנדחתה הוגשה על ידי קבוצה של שבעה חברי פרלמנט המייצגים קשת רחבה של מפלגות.

במסמך שהגישו נכתב כי "המציעים מבקשים לתקן את החוקה כך שראש המדינה של נורווגיה ייבחר על ידי העם, כלומר נשיא". המצדדים בשינוי טענו כי העברת זכויות ירושה אינה הולמת חברה דמוקרטית, וכי הסמכות הפוליטית ממילא נמצאת בידי הממשלה והנבחרים. מנגד, תומכי המלוכה הדגישו כי המוסד מבטיח יציבות וניצבי מעל למחלוקות פוליטיות מאז היפרדותה של נורווגיה משוודיה בשנת 1905.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (29%)

לא (71%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
המלכה שעל התמונה היא המלכה מרגרטה II, מלכת דנמרק לשעבר, שתאריך ימים.
יצחק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר