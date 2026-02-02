כיכר השבת
העובדים נכנסו לפאניקה: תאו ענק זינק אל אולם התצוגה | צפו

רגע חריג תועד כאשר תאו אסייתי ענק פרץ אל אולם תצוגת אופנועים בהודו, וגרם נזק כבד | מחלקת היערות פתחה במבצע חיפושים אחריו, והודיעה כי במידת הצורך ייעשה שימוש באמצעי הרדמה לצורך לכידה בטוחה (מעניין)

רגעי הפריצה של התאו אל אולם התצוגה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

רגע חריג תועד במצלמות אבטחה כאשר תאו אסייתי ענק פרץ אל אולם תצוגת אופנועים בקוטהופראמבה שבמחוז קאנור, במדינת קראלה שבהודו.

האירוע התרחש ביום ראשון בשעה 8:10 בבוקר. בעל החיים התנגש בחלון התצוגה של סוכנות Hero Honda, ריסק את הקיר השקוף וגרם נזק לריהוט ולכלי רכב שהוצגו במקום.

בתיעוד נראה התאו מתנפץ דרך הזכוכית, מחליק על הרצפה ופוגע לבסוף בקיר בטון בתוך האולם. לאחר מכן הוא מצליח להתייצב, מסתובב ויוצא חזרה אל מחוץ למבנה. סרטון נוסף מהזירה מציג את תוצאות המקרה, כששברי זכוכית מפוזרים בכל עבר ועל האופנועים החדשים נראים שקעים ופגיעות.

האירוע עורר בהלה בקרב העובדים ובקרב תושבים סמוכים, שנמלטו מהמקום מחשש לחייהם. לאחר שגרם להרס בתוך הסוכנות, התאו נמלט מהמקום, אך כיוון תנועתו לאחר היציאה אינו ברור.

על פי הדיווחים, בעל החיים הגיע מאזור יער קנאוואם הסמוך. מחלקת היערות פתחה במבצע חיפושים אחריו, והודיעה כי במידת הצורך ייעשה שימוש באמצעי הרדמה לצורך לכידה בטוחה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

