הפך לוויראלי

"הסוס הבוכה": טעות אחת של העובדת הפכה בובה מוזרה ללהיט עולמי

סוס צעצוע אדום קטן עם הבעת פנים עצובה הפך בימים האחרונים לוויראלי בגלל תקלה קטנה בייצור | הבובה תוכננה במקור עם חיוך רחב ושמח, אך טעות בתפירה גרמה לכך שהסוס נראה כאילו הוא בוכה | זה מה שקרה לאחר מכן (מעניין)

2תגובות
"הסוס הבוכה" (צילום: Shanxi News Network)

סוס צעצוע אדום קטן עם הבעת פנים עצובה הפך בימים האחרונים לוויראלי ברשת, וכל זה בגלל תקלה קטנה בייצור.

בובת הפרווה יוצרה על ידי מפעל בשם האפי סיסטר שבעיר ייווו שבמזרח סין. היא תוכננה במקור עם חיוך רחב ושמח, אך טעות בתפירה גרמה לכך שהפה נתפר הפוך. כתוצאה מכך הסוס נראה כאילו הוא בוכה, כאשר הנחיריים נראים כמו דמעות.

במקום שהטעות תפגע במכירות, היא הפכה את הצעצוע לתופעה ברשת. תמונות וסרטונים של "הסוס הבוכה" התפשטו במהירות ברשתות החברתיות בסין, שם משתמשים רבים כתבו כי הוא מבטא את תחושותיהם האישיות של תשישות ולחץ בעבודה.

ג’אנג הואוצ’ינג, בעלת החנות האפי סיסטר בייווו, סיפרה כי עובדת תפרה בטעות את הפה הפוך. לדבריה, לאחר שגילתה את הפגם היא הציעה החזר כספי, אך הלקוחה לא החזירה את הבובה. זמן קצר לאחר מכן גילתה שתמונות שלה מופצות בהיקף נרחב ברשת.

לדברי ג’אנג, גולשים התלוצצו כי הסוס הבוכה הוא איך שהם נראים בעבודה, בעוד הסוס המחייך מייצג את ההרגשה אחרי העבודה. עם העלייה בביקוש היא החליטה להמשיך לייצר את הגרסה העצובה. עד אמצע ינואר, כך סיפרה, קיבלה החברה יותר מ־15 אלף הזמנות ביום, והמפעל פתח עשרה קווי ייצור נוספים כדי לעמוד בביקוש.

הפופולריות של הצעצוע משתלבת גם במגמה הולכת וגוברת בסין של דמויות "מכוערות־חמודות", שהתפרסמה בזכות מותגים כמו הבובה 'לאבובו' שכבשה את העולם בתקופה האחרונה.

2
דיסני תרכוש, תמכור ב550₪ ותעש. מזה סרט אנימציה כמו הסייח השחור על חמור שנשבה והוכרח לעבוד בעבודת פרך ובסוף רוכשת אותו הנסיכה לכבוד חתונתה עם הנסיך הטוב. עם מוסיקה ושירים. או פיקסאר?
ליטאי
1
על חמור עצוב שנשלח לקרב בן מלך החמורים וזוכה לדרגת מארשל נגד האויב הזברי הרשע. ומתחתן ברוב פאר של פיקסאר מדע בידיוני.
ליטאי

