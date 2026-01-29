מאות יפנים נפרדו בדמעות התרגשות משתי הפנדות הענקיות האחרונות במדינה, שיאו שיאו וליי ליי, שעזבו את גן החיות אואנו בטוקיו בדרכן לסין ביום שלישי האחרון.

צופים רבים, שהתמודדו עם הקור החורפי וחלקם חבשו כובעי פנדה ונופפו בדגלים, הרימו טלפונים ניידים כדי לתעד את הרגע שבו משאית שנשאה את כוכבות הגן יצאה בדרכה לנמל התעופה נאריטה.

עזיבת התאומות בנות הארבע למתקן בסין מותירה את יפן ללא פנדות ענק לראשונה זה יותר מחמישה עשורים.

העזיבה נתפסת כהשתקפות של הידרדרות ביחסים בין סין ליפן בחודשים האחרונים. בנובמבר אמרה ראש ממשלת יפן, סנאֶה טאקאיצ’י, כי מתקפה סינית היפותטית על טאיוואן עלולה להביא לתגובה צבאית יפנית, דבר שעורר תגובה זועמת מבייג’ינג, הרואה באי הדמוקרטי חלק משטחה.

סין, במסגרת מה שמכונה "דיפלומטיית הפנדה", נוהגת להשאיל פנדות למדינות ידידותיות, אך לעיתים גם מחזירה אותן כסימן לאי שביעות רצון. פנדות ענק הגיעו לראשונה ליפן מסין בשנת 1972, לאחר נרמול היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות.