שוטר ממשטרת ברלין תועד במהלך הפגנה פרו-פלסטינית כשהוא מזהיר מפגינה מפני שימוש בסיסמה "מהנהר ועד לים, פלסטין תהיה חופשית".

השוטר, שפנה אל האישה בתוך קבוצת המפגינים, הורה לה לעצור והסביר כי הביטוי האמור נחשב בגרמניה לקריאה לאלימות ולהשמדת מדינת ישראל.

​במהלך חילופי הדברים הבהיר איש המשטרה למפגינה כי החוק הגרמני מפרש את הסיסמה כקריאה לרצח עם נגד יהודים וישראלים, ועל כן השימוש בה אסור ועלול להוביל למעצר.

המפגינה, שנראתה לובשת כאפייה, שאלה את השוטר בתגובה מה עליה לומר במקום זאת, תוך שהיא מביעה תסכול מההנחיות.

​השוטר המשיך בהסברו והדגיש כי לא יוכל לאפשר את המשך השמעת הסיסמה במרחב הציבורי.

הוא ציין בפני המפגינה כי ניתנת לה הזדמנות לחדול מהמעשה לפני שיינקטו נגדה צעדים פליליים. "אני איאלץ לעצור אותך", אמר השוטר למפגינה האנטישמית.

בגרמניה נאכפים בשנים האחרונות חוקים מחמירים נגד הסתה ואנטישמיות, כאשר מאז חודש אוקטובר 2023 הוגברה האכיפה נגד סמלים וביטויים הנתפסים כקריאה למחיקת מדינת ישראל.