הסינים לועגים רשמית לנשיא טראמפ עם סרטון בינה מלאכותית

( צילום: מתוך X )

השגרירות הסינית בארצות הברית פרסמה סרטון שנוצר באמצעות בינה מלאכותית הלועג ליוזמת הביטחון האזורית של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, "Shield of the Americas". הסרטון פורסם ברשת X והופק על ידי סוכנות הידיעות הממלכתית הסינית שינחואה.

בסרטון, שאורכו כ־18 שניות, נראה נשר אמריקני לבוש בחליפה מנהל ישיבה של יונים לבנות המייצגות לכאורה מדינות מאמריקה הלטינית. בשלב מסוים לוחץ הנשר על כפתור אדום שמפעיל תחילה פיצוץ גרעיני, ובהמשך מציג "מגן ביטחון" בצבעי ארה״ב. המגן הופך בהמשך לכלוב הלוכד את היונים, בעוד הנשר אומר: "תירגעו, לפעמים ביטחון מגיע עם קצת שליטה".

- צילום: מתוך X | צילום: צילום: מתוך X 10 10 0:00 / 0:19 ( צילום: מתוך X )

הסרטון פורסם ימים ספורים לאחר פסגת "מגן האמריקות" שהתקיימה בפלורידה והשתתפו בה מנהיגים מימין ומהמרכז מ-12 מדינות באמריקה הלטינית. במהלך הפסגה הציג טראמפ רעיון להקמת קואליציה צבאית אזורית שמטרתה להתמודד עם איומים ביטחוניים והשפעות זרות באזור.

טראמפ ניצל את האירוע גם כדי להזהיר מפני התרחבות ההשפעה הסינית באמריקה הלטינית. במסגרת מדיניות רחבה יותר של ממשלו, המכונה "תוספת טראמפ" לדוקטרינת מונרו, הצהירה ארצות הברית כי תפעל למנוע ממדינות שאינן חלק מהחצי הכדור המערבי להציב כוחות או לשלוט בנכסים אסטרטגיים באזור.