כיכר השבת
תקרית דיפלומטית

הסינים לועגים רשמית לנשיא טראמפ עם סרטון בינה מלאכותית

השגרירות הסינית בארה״ב לעגה ליוזמה של טראמפ בסרטון AI | הסרטון מציג נשר אמריקני הלוכד מדינות באמריקה הלטינית בתוך "מגן ביטחון" שהופך לכלוב | המהלך מגיע לאחר פסגת "מגן האמריקות" שבה הזהיר טראמפ מהשפעה סינית באזור (בעולם)

כיכר השבת
(צילום: מתוך X)

השגרירות הסינית ב פרסמה סרטון שנוצר באמצעות בינה מלאכותית הלועג ליוזמת הביטחון האזורית של נשיא ארה״ב , "Shield of the Americas". הסרטון פורסם ברשת X והופק על ידי סוכנות הידיעות הממלכתית הסינית שינחואה.

בסרטון, שאורכו כ־18 שניות, נראה נשר אמריקני לבוש בחליפה מנהל ישיבה של יונים לבנות המייצגות לכאורה מדינות מאמריקה הלטינית.

בשלב מסוים לוחץ הנשר על כפתור אדום שמפעיל תחילה פיצוץ גרעיני, ובהמשך מציג "מגן ביטחון" בצבעי ארה״ב.

המגן הופך בהמשך לכלוב הלוכד את היונים, בעוד הנשר אומר: "תירגעו, לפעמים ביטחון מגיע עם קצת שליטה".

| צילום: צילום: מתוך X
(צילום: מתוך X)

הסרטון פורסם ימים ספורים לאחר פסגת "מגן האמריקות" שהתקיימה בפלורידה והשתתפו בה מנהיגים מימין ומהמרכז מ-12 מדינות באמריקה הלטינית. במהלך הפסגה הציג טראמפ רעיון להקמת קואליציה צבאית אזורית שמטרתה להתמודד עם איומים ביטחוניים והשפעות זרות באזור.

טראמפ ניצל את האירוע גם כדי להזהיר מפני התרחבות ההשפעה הסינית באמריקה הלטינית. במסגרת מדיניות רחבה יותר של ממשלו, המכונה "תוספת טראמפ" לדוקטרינת מונרו, הצהירה ארצות הברית כי תפעל למנוע ממדינות שאינן חלק מהחצי הכדור המערבי להציב כוחות או לשלוט בנכסים אסטרטגיים באזור.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר