חרטה בסוף הדרך

"אני לא יכול לדמיין": מילותיו האחרונות של נידון למוות לבנה של הנרצחת

מילותיו האחרונות של אסיר שנידון למוות בארה"ב הפכו וויראליות ברשת | האסיר פנה לבנה של הנרצחת, ששרד את התקיפה לאחר שנדקר 25 פעמים (מעניין)

מימין סדריק ריקס, משמאל אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק, Texas Department of Criminal Justice)

מילותיו האחרונות של אסיר שנידון למוות בטקסס הפכו וויראליות ברשת.

האסיר, סדריק ריקס בן 51, הורשע ברצח בת זוגו לשעבר רוקסן סאנצ'ז ובנה בן ה-8 בשנת 2013. כשהוא יושב על המיטה לפני שקיבל את זריקת הרעל הקטלנית, ריקס פנה לבני משפחת הקורבנות שצפו בהוצאה להורג בכלא בעיר האנטסוויל ואמר כי הוא מצטער על מעשיו.

בדבריו אמר כי הוא מתנצל על “שלקחתי מכם את רוקסן ואת אנתוני”, והוסיף כי הוא מקווה שיוכלו יום אחד לסלוח לו.

“אני לא יכול לדמיין את הכאב שזה גרם לכם", אמר הנידון למוות, והוסיף: "אני שמח שיש לי הזדמנות לומר לכם זאת פנים אל פנים. אני רק מקווה שיום אחד תוכלו למצוא סליחה בלבכם, כדי שלא תצטרכו לחיות עם הכאב הזה יותר”.

במהלך דבריו האחרונים פנה גם לבנה השני של סאנצ׳ז, מרקוס פיגרואה, ששרד את התקיפה לאחר שנדקר 25 פעמים ושהה במקום, ואמר לו: “תמיד חשבתי עליך ואני מצטער שלקחתי ממך את אמא שלך ואת אחיך… אני באמת מצטער על מה שעשיתי”.

ריקס הוצא להורג באמצעות זריקה קטלנית לאחר שבית המשפט העליון של דחה את ערעורו האחרון, ובכך הסתיימה הפרשה יותר מעשור לאחר הרצח.

