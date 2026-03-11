תמונה חדשה שהתפרסמה לאחרונה חשפה כי איל ההון אילון מאסק מתגורר בתנאים מפתיעים בפשטותם בטקסס.

אמו, מיי מאסק, סיפקה ברשתות החברתיות הצצה נדירה לבית שבו הוא שוהה בסמוך למתקן השיגורים של SpaceX בבוקה צ'יקה, טקסס. התמונה שפורסמה ברשתות החברתיות הציגה בית מינימליסטי מאוד, עם ריהוט בסיסי בלבד ופריטים חיוניים.

הבית כולל חלל פתוח של סלון ומטבח עם ארונות לבנים, מקרר נירוסטה, תנור וכיור בסגנון כפרי. החלל מואר בזכות חלון מעל הכיור, אך הקירות ריקים ברובם. במרכז החדר עומד שולחן קפה מעץ כהה שעליו מונח פיסול בצורת טיל, ככל הנראה בהקשר לעבודתו של מאסק ב‑SpaceX.

שולחן אוכל פשוט עם כיסאות נראה מוצב ליד המטבח. פרט לשטיח קטן מתחת לשולחן, הבית נראה נטול שטיחים כבדים, וילונות עבים או תאורה דקורטיבית.

מיי מאסק הוסיפה כי במקרר לא היה אוכל כלל, וכי במהלך ביקורה היא ישנה במוסך. "המוסך שבו ישנתי נמצא מימין. במקלחת יש רק מגבת אחת, אז השארתי אותה לאילון. זה היה בסדר מבחינתי," כתבה. היא השוותה את המצב לחוויות ילדותה, כאשר בילתה שבועות במדבר הקלהארי כמעט ללא מקלחת ועם מעט מים, ואמרה כי החוויה הכינה אותה לתנאי מגורים פשוטים כאלה.

הפוסט עורר תגובות רבות ברשת, כאשר משתמשים רבים הגיבו בהלם וציינו כי אורח החיים המינימליסטי משקף את ההתמקדות של מאסק בעבודה על פני חיי מותרות.