בית המשפט המחוזי במרכז סיאול גזר היום (רביעי) 20 חודשי מאסר על קים קאון-הי, רעייתו של נשיא דרום קוריאה המודח יון סוק-יאול, לאחר שהורשעה בקבלת שוחד.

השופט וו אין-סונג קבע בהחלטתו כי הנאשמת ניצלה לרעה את מעמדה כאמצעי להשגת רווח אישי, והוסיף כי ככל שמעמדו של אדם גבוה יותר, כך עליו להישמר במודע מפני התנהלות כזו. לדברי השופט, הנאשמת נכשלה בדחיית פניות והייתה עסוקה בקישוט עצמי.

לצד עונש המאסר, הורה בית המשפט על החרמת שרשרת יהלומים של המותג גראף שקיבלה קים ועל תשלום קנס בסך 12.85 מיליון וון. התביעה ביקשה במקור לגזור על הנאשמת 15 שנות מאסר בגין שלושה סעיפי אישום, אך היא הורשעה רק באחד מהם. השופט ציין בגזר הדין כי קים לא הייתה זו שיזמה או דרשה את השוחד, וכי אין לה עבר פלילי משמעותי. מנגד, היא זוכתה מאשמת מניפולציה במחירי מניות וקבלת סקרי דעת קהל בחינם ממתווך פוליטי במהלך מערכת הבחירות לנשיאות בשנת 2022.

לפי ממצאי צוות חקירה מיוחד, קים קיבלה מתנות בשווי 80 מיליון וון בין החודשים אפריל ויולי 2022, שכללו מלבד שרשרת היהלומים גם מספר תיקי יד של המותג שאנל.

בתמורה למתנות אלו, התבקשה קים לספק טובות הנאה פוליטיות ועסקיות. הנאשמת מצדה הכחישה את המיוחס לה וכינתה את האישומים לא צודקים באופן עמוק, אם כי הודתה בקבלת תיקי השאנל וטענה כי החזירה אותם מבלי להשתמש בהם. בחקירה שנערכה לה באוגוסט האחרון אמרה כי היא מצטערת באמת ובתמים שאדם חסר חשיבות כמוה גרם דאגה לעם.

הרשעה זו יוצרת תקדים היסטורי בדרום קוריאה, שכן זו הפעם הראשונה שבה בני זוג נשיאותיים לשעבר מורשעים במקביל.

הנשיא המודח, יון סוק-יאול, כבר מרצה עונש מאסר של חמש שנים בגין ניצול סמכות ושיבוש הליכי משפט הקשורים לניסיונו להטיל ממשל צבאי בשנת 2024.

בנוסף להסתבכויותיה הפליליות, קים עמדה במרכזן של מחלוקות ציבוריות נוספות, ביניהן ביטול התואר שלה בחינוך לאמנות על ידי אוניברסיטת סוקמיונג לנשים בשנה שעברה, לאחר שוועדת אתיקה קבעה כי ביצעה גניבה ספרותית בעבודת המאסטר שלה משנת 1999.

בעלה, נשיאה לשעבר של דרום-קוריאה שנעצר והודח עומד בימים אלו בפני דרישה של התביעה לעונש מוות על ההפיכה הצבאית הקצרה שארכה שעות ספורות בשנה שעברה.