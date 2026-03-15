לא מודים באשמה: התשובה האיראנית לסרטון של נתניהו

ערוץ פרו-איראני טוען כי הסרטון בו נתניהו מבהיר שהוא בחיים הוא "קטע ישן" | הטענות על מותו של ראש הממשלה ממשיכות להדהד בעקבות סרטון AI (בעולם)

הסרטון שהופץ היום
בתגובה לסרטון שפרסם היום (ראשון) ראש הממשלה , בו הוא מבהיר בהומור שהוא בחיים ולא נפגע במהלך המלחמה, הפיץ ערוץ הטלגרם הפרו-איראני Sabereen News טענה לפיה מדובר בכלל ב"סרטון ישן".

הערוץ, הידוע כמפיץ תכנים תעמולתיים של הציר השיעי ושל , כתב בתגובה לסרטון כי מדובר כביכול בקטע משנת 2024. זאת, כחלק מקמפיין ההסברה האיראני המנסה להטיל ספק בנראות הפומבית של ראש הממשלה.

כזכור, בסרטון שפורסם היום נראה נתניהו מגיב בהומור לקונספירציות ברשת ולפיהן הוא מת במהלך המלחמה. "אתה יודע מה? אני מת על העם שלי, איך הם מתנהגים פנטסטי", אמר נתניהו בעודו אוחז בכוס קפה חמה.

בהמשך הסרטון הציג נתניהו את אצבעותיו, כתגובה לסרטון ערוך בינה מלאכותית שהופץ ברשת ובו נראה עם שש אצבעות ביד אחת. פרו איראנים הפיצו את הסרטון בטענה שהופץ על ידי ישראל כדי לשדר שנתניהו בחיים, למרות שבאמת הוא כלל לא צולם.

מימין הסרטון המזויף שהתפרסם כביכול נתניהו עם 6 אצבעות, משמאל המקורי (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

במקביל, משמרות המהפכה של איראן פרסמו איום חריף נגד ראש הממשלה והצהירו כי ימשיכו לרדוף אחריו כל עוד הוא חי. "אם הפושע רוצח הילדים הזה עדיין בחיים – נמשיך לרדוף אחריו ולהרוג אותו בכל הכוח", נכתב בהודעת הארגון.

