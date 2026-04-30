כיכר השבת
"האויבים נכשלו"

האיום האיראני על ארה"ב: "פלישה קרקעית תסתיים בשבי המוני של חיילים אמריקאים"

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף מצהיר כי "האויבים נכשלו בהשגת מטרותיהם" • בכיר במשטר מאיים: "פלישה קרקעית תסתיים בשבי המוני של חיילים אמריקאים" • בינתיים: פיקוד המרכז האמריקאי מדווח על הפניית 42 כלי שיט שניסו להפר את המצור | המתיחות בשיאה (בעולם)

יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן

יו"ר הפרלמנט של איראן, מוחמד באקר קאליבאף, התבטא הלילה (בין רביעי לחמישי) כי "האויבים נכשלו בהשגת מטרותיהם - מהיום הראשון", והתייחס להתפתחויות האחרונות במלחמה עם ולמשא ומתן המתנהל בין המדינות.

לדבריו, "אומה שלמה הצליחה לסכל את כל המזימות האלה. טראמפ מחלק את המדינה לשתי קבוצות, קיצוניים ומתונים ומדבר על מצור ימי כדי לאלץ את להיכנע". הוסיף והדגיש: "הפתרון היחיד להתמודד עם המזימה החדשה של האויב הוא לשמור על אחדות".

"פלישה קרקעית תסתיים בשבי המוני"

במקביל לדברי יו"ר הפרלמנט, מוחסן רזאי, בכיר במשטר האיראני, איים הלילה באזהרה חריפה: "אם ארה"ב תחדש את המלחמה, זה יהיה הרסני עבורה. אם ינסו פלישה קרקעית, עליהם להתכונן לכך שמספר גדול מהחיילים יילקח בשבי".

האיומים מגיעים על רקע המתיחות הגוברת בין וושינגטון לטהראן, כאשר הפסקת האש בת השבועיים צפויה לפוג בקרוב. גורמים בממשל האמריקאי מסרו כי הנשיא טראמפ צפוי לקבל תדרוך מפיקוד המרכז על תוכניות לגל תקיפות "קצר ועוצמתי" נגד תשתיות איראניות.

הנשיא טראמפ (צילום: shutterstock)

המצור נושא תוצאות

בתוך כך, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, האדמירל בראד קופר, עדכן הלילה כי כוחות הצבא הצליחו עד כה להפנות 42 כלי שיט שניסו להפר את המצור על איראן.

לדבריו, 41 מכליות שנשאו כ-69 מיליון חביות נפט, בשווי של יותר מ-6 מיליארד דולר, נמנעו מהגעה למשטר באיראן. הנתונים מצביעים על יעילות המצור הימי שהטילה ארצות הברית על איראן במסגרת המלחמה.

הנשיא טראמפ עצמו התייחס למצור בימים האחרונים, כשהוא מתאר את המצב הכלכלי באיראן במילים חריפות. "המצור הימי, במידה מסוימת, יותר יעיל מההפצצות", אמר טראמפ. "האיראנים נחנקים - כמו חזיר מפוטם. וזה הולך להיות גרוע יותר עבורם".

ארה"באיראןמשא ומתןהפסקת אשמצרי הורמוזמוחמד באקר קאליבאף
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
נראה לי שיש טעות , הייצוא של הנפט של איראן נפגע , ולא הייבוא
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

