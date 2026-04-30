יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן

יו"ר הפרלמנט של איראן, מוחמד באקר קאליבאף, התבטא הלילה (בין רביעי לחמישי) כי "האויבים נכשלו בהשגת מטרותיהם - מהיום הראשון", והתייחס להתפתחויות האחרונות במלחמה עם ארצות הברית ולמשא ומתן המתנהל בין המדינות.

המצור נושא תוצאות

בתוך כך, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, האדמירל בראד קופר, עדכן הלילה כי כוחות הצבא הצליחו עד כה להפנות 42 כלי שיט שניסו להפר את המצור על איראן.

לדבריו, 41 מכליות שנשאו כ-69 מיליון חביות נפט, בשווי של יותר מ-6 מיליארד דולר, נמנעו מהגעה למשטר באיראן. הנתונים מצביעים על יעילות המצור הימי שהטילה ארצות הברית על איראן במסגרת המלחמה.

הנשיא טראמפ עצמו התייחס למצור בימים האחרונים, כשהוא מתאר את המצב הכלכלי באיראן במילים חריפות. "המצור הימי, במידה מסוימת, יותר יעיל מההפצצות", אמר טראמפ. "האיראנים נחנקים - כמו חזיר מפוטם. וזה הולך להיות גרוע יותר עבורם".