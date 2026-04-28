דיווח של העיתון הבריטי פייננשל טיימס חושף אמירות חריגות של שגריר בריטניה בוושינגטון כריסטיאן טרנר, שנאמרו במהלך מפגש עם ילדים בריטים בפברואר, ועשויות לעורר מבוכה בלונדון.

לפי הדיווח, שפורסם ברקע ביקור המלך צ'רלס בארה"ב, טרנר אמר כי “אני חושב שיש כנראה מדינה אחת שיש לה יחסים מיוחדים עם ארצות הברית, וזו כנראה ישראל”.

בהמשך הטיל ספק במושג ה“יחסים המיוחדים” המסורתי בין בריטניה לארצות הברית. לדבריו, הוא אינו אוהב את הביטוי הזה, שהוא “נוסטלגי למדי, עוסק בעבר, ויש בו הרבה מטען”.

השגריר גם מתח ביקורת על המערכת הפוליטית האמריקנית ואמר כי זה “יוצא דופן” שפרשת העבריין ג'פרי אפסטין “לא נגעה כמעט באף אחד” בארצות הברית. לדבריו, בבריטניה לעומת זאת, דמויות בכירות נפגעו מהפרשה, בהן קודמו בתפקיד פיטר מנדלסון ו“ייתכן שגם ראש הממשלה”.

עוד צוטט טרנר כשהוא מתייחס לראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר ואומר כי הוא היה “על הקרשים” השנה בעקבות המשבר סביב מינויו של מנדלסון, וכי מפלגת הלייבור עשויה “להדיח” אותו לאחר הבחירות המקומיות בחודש מאי.