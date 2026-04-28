כיכר השבת
האמירה נחשפת

השגריר הבריטי מודה: "יש מדינה אחת שיש לה יחסים מיוחדים עם ארה"ב"

שגריר בריטניה בוושינגטון כריסטיאן טרנר אמר שלישראל יש יחסים מיוחדים עם ארה"ב יותר מבריטניה | הדיווח עלול לעורר מבוכה בלונדון ברקע הביקור המלכותי (בעולם)

ביקור המלך צ'רלס בבית הלבן (צילום: הבית הלבן)

דיווח של העיתון הבריטי פייננשל טיימס חושף אמירות חריגות של שגריר בריטניה בוושינגטון כריסטיאן טרנר, שנאמרו במהלך מפגש עם ילדים בריטים בפברואר, ועשויות לעורר מבוכה בלונדון.

לפי הדיווח, שפורסם ברקע ביקור המלך צ'רלס בארה"ב, טרנר אמר כי “אני חושב שיש כנראה מדינה אחת שיש לה יחסים מיוחדים עם , וזו כנראה ישראל”.

בהמשך הטיל ספק במושג ה“יחסים המיוחדים” המסורתי בין בריטניה לארצות הברית. לדבריו, הוא אינו אוהב את הביטוי הזה, שהוא “נוסטלגי למדי, עוסק בעבר, ויש בו הרבה מטען”.

השגריר גם מתח ביקורת על המערכת הפוליטית האמריקנית ואמר כי זה “יוצא דופן” שפרשת העבריין ג'פרי אפסטין “לא נגעה כמעט באף אחד” בארצות הברית. לדבריו, בבריטניה לעומת זאת, דמויות בכירות נפגעו מהפרשה, בהן קודמו בתפקיד פיטר מנדלסון ו“ייתכן שגם ראש הממשלה”.

עוד צוטט טרנר כשהוא מתייחס לראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר ואומר כי הוא היה “על הקרשים” השנה בעקבות המשבר סביב מינויו של מנדלסון, וכי מפלגת הלייבור עשויה “להדיח” אותו לאחר הבחירות המקומיות בחודש מאי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר