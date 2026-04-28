מטוס ה-Su-7 מתוך התיעוד ( צילום: צילומסך )

סרטון ארכיון נדיר שפורסם לאחרונה מעורר גלים בקהילת המודיעין וההיסטוריה הצבאית, כשהוא מציג את אחד המראות המצמררים והמרתקים ביותר מתקופת המלחמה הקרה: מטוס קרב-הפצצה סובייטי מדגם סוחוי Su-7 (המכונה במערב "פיטר"), כשהוא מתרגל הטלה של פצצה גרעינית טקטית.

התיעוד, שככל הנראה צולם במהלך ניסוי או אימון מבצעי בשנות ה-60 או ה-70, מציג בפירוט את טכניקת ה"לופט" (Loft Bombing) או "הטלה בזריקה" - תמרון אווירי מורכב ומסוכן שהיה עמוד השדרה של דוקטרינת התקיפה הגרעינית של הגוש המזרחי. המרדף נגד השעון: כך מטילים פצצת אטום ושורדים בסרטון ניתן לראות את ה-Su-7 טס בגובה נמוך מאוד כדי להתחמק ממכ"ם האויב, ואז נכנס לנסיקה חדה ומהירה כלפי מעלה. בשיא הנסיקה, המטוס משחרר את החימוש - במקרה זה פצצת אימון המדמה פצצה גרעינית - שנוסקת גבוה לעבר המטרה, בעוד המטוס מבצע פנייה חדה לאחור ומתרחק מהאזור במהירות על-קולית. הטכניקה הזו לא נועדה לדיוק בלבד, אלא להישרדות. פצצה גרעינית טקטית, גם אם היא קטנה יחסית, יוצרת גל הדף וחום שעלולים להשמיד את המטוס המטיל אם יטוס מעליה בקו ישר. ה"זריקה" כלפי מעלה מעניקה לפצצה זמן שהייה ממושך באוויר, מה שנותן לטייס שניות יקרות מפז כדי להפעיל מבער אחורי ולהימלט אל מחוץ לטווח הקטלני של הפטרייה הגרעינית.

הסרטון שפורסם - צילום: רשתות חברתיות הסרטון שפורסם | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 5:21 הסרטון שפורסם ( צילום: רשתות חברתיות )

ה-Su-7: "סוס העבודה" הגרעיני

מטוס הסוחוי Su-7 היה אחד המטוסים החשובים ביותר במערך הקו הראשון של ברית המועצות וברית ורשה. אף שסבל מטווח טיסה מוגבל ויכולת נשיאת חימוש מצומצמת יחסית, הוא נחשב למטוס חזק ומהיר מאוד בגבהים נמוכים - תכונות שהפכו אותו לפלטפורמה האידיאלית לחדירת מערכי ההגנה של נאט"ו באירופה לצורך הנחת מכה גרעינית מהירה.

מומחים מציינים כי בסרטון ניתן לראות את הפצצה כשהיא מצוידת במצנח האטה בחלק מהשלבים, או כשהיא נזרקת בזווית שנועדה להעניק לה מסלול בליסטי אופטימלי. מדובר בתיעוד ויזואלי נדיר של מערכת ה-LABS (Low Altitude Bombing System) בגרסתה הסובייטית.

תזכורת לעידן של "השמדה הדדית"

פרסום הסרטון מהווה תזכורת חדה למתיחות שאפפה את אירופה במשך עשורים. בתרחיש של מלחמה כוללת, טייסי ה-Su-7 היו אמורים להמריא מבסיסים במזרח גרמניה או בפולין, לטוס בגובה העצים ולבצע בדיוק את התמרון שנראה בסרטון מעל ריכוזי כוחות, מחסני תחמושת או מפקדות של נאט"ו.

בעוד שהיום חיל האוויר הרוסי נסמך על טילים מדויקים לטווח רחוק, הסרטון מחזיר את הצופים לתקופה שבה הטלת פצצה גרעינית הייתה משימה של "טייס מול מטרה", שדרשה קור רוח, דיוק פיזיקלי וידיעה ברורה שהמרחק בין הצלחה למחיקה מוחלטת נמדד בשניות בודדות.