"המלך" קופי אופה אשתו והמשרתת - עם האות ח"י על המצח ( צילום: רשתות חברתיות )

במשך שבועות, יערות שלווים ליד העיירה ג'דבורג שבסקוטלנד הפכו לזירת קרב משפטית וציבורית יוצאת דופן.

קופי אופה בן ה-36, שהכריז על עצמו כ"המלך אתנה" הקים יחד עם רעייתו, ג'ין גאשו ("המלכה נאנדי"), ומשרתת בשם קאורה טיילור ("אסנת"), מחנה בלתי חוקי במקום. הקבוצה, המכנה את עצמה "ממלכת קובאלה", טענה כי היא פועלת "להשיב לעצמה אדמות שנגנבו מאבותיהם לפני 400 שנה". ביום שלישי, ה-17 בספטמבר 2025, החל תהליך הפינוי הראשון לאחר ששריף מקומי הוציא צו לפינוי הקבוצה מקרקע פרטית שבה התנחלו. למרות נוכחות משטרתית והתערבות של פקידי בית המשפט, חברי ה"ממלכה" לא נכנעו בקלות. ברגע של התחכמות משפטית, הם פשוט עברו מעבר לגדר קטנה והקימו מחנה חדש על פיסת אדמה סמוכה, שהתבררה כשייכת למועצה המקומית.

"המלך" קופי אופה על כסאו ( צילום: רשתות חברתיות )

סגן ראש מועצת הגבולות הסקוטית, סקוט המילטון, הבהיר כי הרשויות לא יאפשרו את המשך הפלישה. "אף אחד אינו מעל החוק," הצהיר המילטון והוסיף כי המועצה פתחה בהליכים משפטיים חדשים כדי לפנות את הקבוצה גם מהשטח הציבורי.

התנהלותה של "ממלכת קובאלה" עוררה תמיהה רבה בקרב המקומיים והתקשורת. חברי הקבוצה סירבו לדבר עם העיתונאים שהגיעו למקום, והבהירו כי הם מוכנים לשוחח רק עם מי שבידיו "מתנות". בעמוד הפייסבוק שלהם הם שמרו על טון לוחמני ופרסמו הצהרה לפיה: "אף אחד לא יכול לעצור את קובאלה... ממלכת קובאלה לעולם לא תושמד!".

בסרטונים ברשת נצפה המלך קופי מטריד עוברים ושבים בסקוטלנד תוך כדי שהוא קורא לעברם:

"אני הראש האמיתי של בריטניה הגדולה. צ'ארלס הוא לא המלך של בריטניה הגדולה. עכשיו תקשיבו לי. אנשים לבנים אינם ילידי בריטניה הגדולה. רק עד שנת 1600. אתם לא אנשי המדינה. האירים היו אנשים שחורים. אנשים שחורים [היו] פה. אין לכם כוח, כל האנשים שלכם חייבים להשתחוות בפני האנשים האמיתיים של המקום".

המלך קופי מטריד עוברים ושבים בסקוטלנד ( צילום: רשתות חברתיות )

למרות ההצהרות הלוחמניות והניסיונות להיאחז בקרקע, המאבק הגיע לסיומו המוחלט כאשר הרשויות הסקוטיות החליטו על צעד דרסטי. קופי אופה גורש בסופו של דבר מסקוטלנד בחזרה לגאנה, ובכך הגיע לסיומו הפרק הסקוטי של ה"ממלכה" שהקים ביערות. רשויות המועצה הדגישו כי למרות ניסיונות חוזרים להידבר עם חברי הקבוצה, הם נאלצו לפעול למען בטיחות הציבור ואכיפת הסדר.