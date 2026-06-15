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טרגדיה בברזיל

נפל מקורקינט ששבר את הרשת  ונהרג בהתנגשות מסוקים בברזיל

הזמר והקומיקאי האמריקני, שהתפרסם גם בזכות הקורקינט הענק שבנה ושבר עמו שיא גינס, נהרג באסון תעופה קשה בריו דה־ז'ניירו, לאחר ששני מסוקים התנגשו זה בזה באוויר והתרסקו אל הקרקע (חדשות בעולם)

אוליבר טרי ואתגר הקורקינט (צילום: מסך)

אסון כבד התרחש ביום ראשון בבוקר בשמי ריו דה־ז'ניירו, כאשר שני מסוקים התנגשו במהלך טיסה מעל האזור המערבי של העיר. כתוצאה מההתנגשות, כלי הטיס איבדו שליטה וצנחו לקרקע בעוצמה רבה.

אחד מהם התרסק אל תוך מגרש חנייה של סוכנות רכב, והפגיעה גרמה לפיצוץ עז ולשריפה שהתפשטה במהירות בין עשרות כלי רכב שחנו במקום, בהם גם רכבים חשמליים.

אסון המסוקים בברזיל
אסון המסוקים בברזיל| צילום: צילום: רשתות חברתיות

כוחות הכיבוי וההצלה שהוזעקו לזירה פעלו במשך שעות בניסיון להשתלט על הלהבות ולסייע בחילוץ הנפגעים, אולם בסופו של דבר נקבע מותם של שישה בני אדם שהיו על סיפון שני המסוקים.

אוליבר טרי ואתגר הקורקינט
אוליבר טרי ואתגר הקורקינט| צילום: צילום: רשתות חברתיות

לפי הרשימות שהועברו לרשויות התעופה, בין הנספים נמצא גם אוליבר טרי, בן 32, דמות מוכרת בעולם הבידור והמוזיקה האמריקנית.

טרי זכה להכרה בינלאומית בזכות בזכות פרויקט יוצא דופן שביצע בשנת 2020 – בניית הקורקינט הגדול ביותר בעולם. הכלי הענק, שהתנשא לגובה של למעלה מארבעה מטרים ואורך של יותר משלושה מטרים, הפך לסרטון ויראלי שזכה לתהודה רחבה ברשתות החברתיות.

בשלב זה הרשויות בברזיל ממשיכות בחקירה מקיפה לבירור נסיבות ההתנגשות בין המסוקים, ובפרט השאלה כיצד שני כלי טיס מצאו עצמם באותו נתיב טיסה באופן שהוביל לאירוע כה קטלני. זיהוי כלל הנספים צפוי להימשך עוד זמן בשל עוצמת השריפה והנזק בזירה.

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