אבו נח והתיבה החדשה ( צילום: רשתות חברתיות )

בעוד אלפי מאמינים מבוהלים שילמו במיטב כספם כדי לתפוס מקום ב"תיבות הצלה" מעץ, נראה כי "הנביא" אבו נח מצא דרך נוחה הרבה יותר לשוט בנהרות הכסף שאסף. האיש שהכניס מדינה שלמה להיסטריה כשחזה מבול עולמי שיחריב את האנושות ב-25 בדצמבר 2025, הופיע לאחרונה לדיון משפטי בעינינו כשהוא רכוב על מרצדס-בנץ חדשה ומנקרת עיניים שעלותה מוערכת ב-89,000 דולר.

רבים מאמאינו נצפו בימים האחרונים אורזים את מטלטליהם ונודדים לאזור בה הוא בנה את שמנות התיבות שלו הרשויות בגינאה דיווחו שרבים מהם מכרו את כל רכושם וכעת נותרו חסרי כל .

חסידיו של "אבו נח" נוסעים הלילה כל הדרך מבנין לגאנה רק כדי לתפוס מקום בתיבת נח שלו ( צילום: רשתות חברתיות )

התרמית הגיעה לשיאה כאשר בתאריך היעד שקבע לנבואת הזעם, שחרר נח סרטון ובו טען בציניות כי "אלוקים דחה את סוף העולם" כדי לאפשר לו לבנות ספינות נוספות. בזמן שחסידיו השקיעו את מיטב כספם בתרומות לבניית 10 תיבות עץ פשוטות, התיבה האמיתית של אבו נח התגלתה כרכב גרמני יוקרתי.

אבו נח בקריאה נרגשת לתורמים ( צילום: מסך )

בתיעוד שהופץ ברשת, נראה הנוכל כשהוא יוצא מרכב היוקרה כשהוא לבוש בבגדי שק מסורתיים, בניסיון נואש לשמור על חזות דתית צנועה בזמן שהוא מבזבז את כספי התרומות. בעוד שמבקריו מכנים את הפרשה "מניפולציה מסוכנת", נראה כי עבור אבו נח, ה"מבול" היחיד שהגיע הוא מבול של מזומנים שאפשר לו לחגוג עם צעצוע חדש ויקר, בעוד מאמיניו נותרים עם הבטחות ריקות וסירות עץ חסרות תועלת.

'מאבו נח' טרם נמסרה תגובה.