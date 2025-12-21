בעוד שרוב העולם מתכנן את תחילת השנה הבאה, לאבו נח, נביא מטעם עצמו מגאנה, יש תוכניות הישרדות קצת יותר אינטנסיביות. האיש, שהפך לסנסציה ברשת, טוען בנחרצות כי קיבל מסר אלוהי לפיו העולם יגיע לקצו ב-25 בדצמבר 2025.

בסרטונים שהעלה לטיקטוק ויוטיוב, שזכו למיליוני צפיות ומעורבות גולשים גבוהה, נראה אבו נח כשהוא מנסר עצים ובונה את מה שהוא מכנה "תיבת נח מודרנית" באזור טקורדי . החזיון שלו אינו מסתכם בממטרים קלים; הוא צופה מבול שיימשך שלוש שנים רצופות, במהלכן הוא מתכנן לחיות על התיבה שלו כדי להינצל מהחורבן. למרות שהוא הפך מושא ללעג בקרב לא מעט גולשים, אבו נח לא עוצר בתיבה אחת וטוען כי כבר הספיק לבנות שמונה תיבות כדי להציל את כל מי שיחפוץ בכך.

עם זאת, מבקריו מציינים כי התיבות של נח הגנאי נראות מעט פחות מרשימות מאלו המתוארות בסיפור המקראי, ודומות יותר לסירות עץ קטנות וצנועות. כחלק מההיערכות ל"יום הדין", הוא אף החל בצום ותפילה של שלושה ימים כדי לבקש רחמים עבור העולם. האם מדובר בנביא זעם או בנגר עם חוש שיווקי מפותח לטיקטוק? התשובה כנראה תגיע יחד עם הגשם הבא.