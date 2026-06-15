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הכי טפשי ששמעתם: חשוד נעצר לאחר ששדד ילד עם דוכן לימונדה

נער בן 14 נעצר בחשד לשוד מזוין של דוכן לימונדה שהפעילו ילדים בני 11 ו-12 בבוסטון | החשודים ברחו עם 50 דולר, אחד מהם עדיין נמלט

מימין הנער עם דוכן הלימונדה שנשדד, משמאל השודדים נמלטים עם השלל (צילום: מתוך רשתות חברתיות )

נער בן 14 נעצר בבוסטון בחשד לשוד מזוין של דוכן לימונדה שהפעילו ילדה בת 11 ואחיה בן ה-12 בדרום העיר.

לפי המשטרה, שני חשודים רעולי פנים התקרבו לדוכן, שאלו אם ניתן לשלם באמצעות "אפל פיי", וכאשר הילדים עמדו להשיב חטפו את קופת הכסף. אחד החשודים אף הציג אקדח שחור שהיה תחוב במכנסיו.

תיעוד שני הנערים לפני השוד
תיעוד שני הנערים לפני השוד| צילום: צילום: משטרת בוסטון

על פי הדיווחים, החשודים נמלטו מהמקום עם כ-50 דולר במזומן. מצלמות אבטחה תיעדו את השניים כשהם עוטים כיסויי פנים שחורים, כאשר אחד מהם נושא תרמיל שחור וקופסה ורודה שבה, על פי החשד, היה הכסף שנגנב.

משטרת בוסטון מסרה כי הנער שנעצר מואשם בשני סעיפי שוד מזוין ובשני סעיפים של החזקת נשק בלתי חוקית. הוא צפוי לעמוד לדין בבית המשפט לנוער, בעוד שהחשוד השני עדיין נמלט והמשטרה מבקשת מהציבור להעביר כל מידע שעשוי לסייע באיתורו.

מעצרילדיםשודבוסטוןלימונדה
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