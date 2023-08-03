שוק הטיסות מישראל לארצות הברית ממשיך להתרחב, כאשר ענקית התעופה האמריקנית דלתא איירליינס הודיעה בסוף השבוע כי תחדש את טיסותיה מתל אביב לאטלנטה ובוסטון | במקביל, יונייטד איירליינס מחדשת את הטיסות הישירות בין תל אביב לשני יעדים מרכזיים נוספים בארה”ב (תעופה)
המוני בני אדם הגיעו להלוויית הקדוש אריה שצ'ופק הי"ד | הגר"ד יוסף זעק: "איך אפשר? הוא היה בחור נפלא, הנכד שלי למד איתו בחיידר. חייבים להתעורר | המלמד ספד: "הוא לא עבר חיים קלים, אבל ידע להתמודד, הבוקר הוא לא חש בטוב, המשגיח הורה לו שיישאר בבית, אבל הוא התעקש ללכת לישיבה (דיין אמת)