יוריד את המחירים? ענקיות התעופה האמריקנית מחדשות קווים מישראל לארה"ב

שוק הטיסות מישראל לארצות הברית ממשיך להתרחב, כאשר ענקית התעופה האמריקנית דלתא איירליינס הודיעה בסוף השבוע כי תחדש את טיסותיה מתל אביב לאטלנטה ובוסטון | במקביל, יונייטד איירליינס מחדשת את הטיסות הישירות בין תל אביב לשני יעדים מרכזיים נוספים בארה”ב (תעופה)

מטוס של חברת "דלתא איירליינס" (צילום: shutterstock)

ענקית התעופה האמריקנית דלתא איירליינס הודיעה בסוף השבוע כי תחדש את טיסותיה מתל אביב לשני יעדים מרכזיים נוספים - אטלנטה ובוסטון - ובכך תשיב את הקווים הישירים בין מוקדי הפעילות המרכזיים שלה לבין ישראל.

הטיסות מאטלנטה יושקו ב-15 באפריל 2026 ויפעלו שלוש פעמים בשבוע, בימי רביעי, שישי וראשון, באמצעות מטוסי Airbus A350-900. הקו מבוסטון יחל לפעול באופן יומי החל מה-24 באוקטובר 2026, באמצעות מטוסי Airbus A330-900neo.

שני סוגי המטוסים יציעו את ארבעת מחלקות השירות של דלתא: Delta One – מחלקת העסקים היוקרתית, Delta Premium Select – מחלקת פרימיום, Delta Comfort+Delta Main – מחלקת תיירים רגילה.

המהלך החדש מצטרף לחידוש קו דלתא מתל אביב לנמל התעופה JFK בניו יורק, שהחל לפעול מחדש ב-1 בספטמבר 2025, וכולל גם תוספת של תדירות יומית שנייה בין 30 בנובמבר 2025 ל-19 בינואר 2026, כדי לתת מענה לעומסים של עונת החורף.

במקביל, אמש המריאה מחדש טיסת יונייטד משיקגו או’הייר (ORD) לנתב”ג, לראשונה מאז שנת 2023, בתדירות של ארבע טיסות שבועיות. היום יחודש גם הקו לוושינגטון דאלס (IAD), עם שלוש טיסות שבועיות.

בנוסף, החברה כבר מפעילה שתי טיסות יומיות לניו יורק/ניוארק (EWR) וכבר הודיעה כי מתכננת להוסיף טיסה שלישית לניוארק החל מה-28 במרץ 2026.

כזכור, באביב 2026, תשוב לארץ של המתחרה השלישית וחברת התעופה הגדולה בעולם, אמריקן איירליינס. לאחר הפעלת הקו מחדש, בחברה אף בוחנים אפשרות להוסיף קו חדש מישראל ללוס אנג'לס.

גם השוק הישראלי מתחמם, כאשר במקביל לפעילות אל על בקווים למספר יעדים בארצות הברית ולפעילות ארקיע לניו יורק, ישראייר שקיבלה לא מכבר את כל האישורים האמריקאיים להפעלת הקו צפויה בסביבות פסח 2026 להתחיל להפעיל את הטיסות שלה לתפוח הגדול.

