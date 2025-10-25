אחרי שנתיים של הפסקה: ענקית התעופה האמריקנית חוזרת לישראל

ענקית התעופה האמריקאית אמריקן איירליינס שנעדרה משמי ישראל מתחילת המלחמה תחזור להפעיל טיסות יומיות לתל אביב החל מסוף מרץ 2026. לאחר הפעלת הקו מחדש, בחברה אף בוחנים אפשרות להוסיף קו חדש מישראל ללוס אנג'לס.

אמריקן איירליינס השעתה את הטיסות לישראל לאחר מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023. תחילה הושעו הטיסות עד דצמבר 2023, אך ההשעיה נמשכה יותר משנתיים.

הקו יפעל בתדירות יומית, באמצעות מטוסי בואינג 777-200 רחבי גוף, בתצורת שלוש מחלקות - עסקים, פרימיום אקונומי ותיירים. הטיסות מניו יורק (JFK) לתל אביב ייצאו ב-23:25 ויינחתו ב-17:00 למחרת. הטיסות מתל אביב ייצאו ב-00:35 וינחתו בניו יורק ב-05:25. מכירת הכרטיסים תחל ב-27 באוקטובר.

מדובר במהלך שמביא עמו בשורה משמעותית לנוסעים מישראל לארצות הברית, וצפוי להגביר את רמת התחרות בקווים לצפון אמריקה בקיץ הבא, עם הצטרפות ענקית התעופה ל-Delta Air lines ו-United שחידשו לא מכבר את טיסותיהן לישראל, לצד החברות הישראליות.

מוקדם יותר השבוע, במה שנראה כרמז לקראת חזרתה ישראל, החברה פרסמה מספר משרות לצוותי טיסה, כולל משרת "דייל/ת טיסה דו-לשוני עברית־אנגלית", עבור נמלים בבוסטון, שיקגו, לוס אנג’לס, מיאמי, ניו יורק (LGA) ווושינגטון (DCA). גיוס צוות דובר שפה מקומית הוא צעד נפוץ בקרב חברות תעופה לקראת השקת קווים חדשים, במטרה לשפר את השירות לנוסעים.