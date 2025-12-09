כיכר השבת
"רק במדינות ערביות": התייר נותר המום מהנוסעים יוצאי הדופן שישבו במטוס | צפו

תייר הולנדי תיעד מחזה נדיר במהלך טיסה מסחרית במזרח התיכון: שורה שלמה של בזים ישובים במושבי הנוסעים, כשהם מכוסים בכיסויי ראש המיועדים להרגיעם | התופעה אמנם מוכרת היטב במדינות המפרץ, אך מעוררת השתאות בקרב נוסעים שאינם מכירים את המסורת המקומית (בעולם)

התייר ההולנדי והבזים שישבו במטוס (מתוך חשבון האינסטגרם traveltomtom)

תייר הולנדי תיעד לאחרונה מחזה נדיר במהלך טיסה מסחרית במזרח התיכון: שורה שלמה של בזים ישובים במושבי הנוסעים, כשהם מכוסים בכיסויי ראש המיועדים להרגיעם.

בסרטון, שהפך במהרה ויראלי, ניתן לראות את הבזים יושבים בשקט ובשלווה לאורך כל זמן הצילום.

התופעה אמנם מוכרת היטב במדינות המפרץ, אך מעוררת השתאות בקרב נוסעים שאינם מכירים את המסורת המקומית. מצלם הסרטון כתב כי מראה כזה אפשר למצוא "רק במדינות ערביות" כמו קטאר, איחוד האמירויות, עומאן וערב הסעודית, שבהן הבזים הם חלק משמעותי מהמורשת התרבותית.

במדינות המפרץ, הבזים אינם רק חלק מענף ספורט מסורתי, אלא נחשבים לסמל של עוצמה, כבוד והיסטוריה. תרבות ציד הבזים הייתה במשך מאות שנים דרך חיים עבור שבטי המדבר, שהשתמשו בציפורים לאכילה ושימור המזון.

כיום הבזים מטופלים ברמת יוקרה גבוהה, לעיתים עם דרכונים משלהם, ונסיעות בטיסה בתנאים מותאמים. חשיבותם ניכרת גם בסמלי מדינה, מטבעות וסמלי רשויות. בשנת 2010 הוכרה תרבות הבזים על ידי אונסק"ו כ"מורשת תרבותית בלתי מוחשית של האנושות", מה שמדגיש את מעמדה המרכזי בתרבות המפרץ עד היום.

