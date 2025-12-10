נוסעים ישראלים שטסו מלרנקה לנתב"ג הבוקר (רביעי) לא ידעו כי המטוס נכנס בפועל לשטח האווירי של לבנון. הטייסים הוסטו ממסלול הטיסה המקורי בעקבות תנאי מזג אוויר קשים, והטיסה הופנתה לנתיב חלופי שעבר מעל שמי ביירות.

על פי הדיווח של דין פישר בN12, בשל השינוי, המטוס חלף מעל שטחה של לבנון למשך מספר דקות - מבלי שהנוסעים היו מודעים לכך בזמן אמת.

מרשות שדות התעופה נמסר: "מטוס של חברה יוונית, שטיסתו התנהלה תחת פיקוח ובקרה של מרכז הבקרה בניקוסיה, הוסט בשל תנאי מזג האוויר לצורך שמירה על בטיחות הנוסעים. במהלך ההסטה עבר המטוס דרך המרחב הלבנוני, וכשהועבר לאחריות הבקרה הישראלית, היה כבר מחוץ למרחב זה".

לפני שלושה ימים קרה אירוע דומה, כאשר טיסת ארקיע במטוס חכור מחברה זרה שטסה מתל אביב לטביליסי ביקרה במרחב הפיקוח התעופתי של לבנון.

יממה קודם לכן, נוסעי טיסת איתיחאד מאבו דאבי לתל אביב "זכו" לבקר במרחב האווירי של סוריה, בגלל מזג האוויר כמובן.