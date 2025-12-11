כיכר השבת
רגע אנושי: טראמפ העניק מתנה לטייס "מארין 1" שחגג יום הולדת | צפו

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הפתיע את אחד מטייסי המסוק "מארין 1" במהלך טיסה לפנסילבניה כשנודע לו שזהו יום הולדתו | זה מה שהטייס קיבל (חדשות בעולם)

טראמפ מעניק לטיים מתנה (צילום: רשתות חברתיות)

נשיא , , הפגין מחווה אישית כלפי אנשי הכוחות המזוינים האמריקאים במהלך טיסה במטוס הנשיאותי של חיל הנחתים, "מארין 1".

במהלך הטיסה לפנסילבניה נודע לנשיא כי זהו יום הולדתו של אחד מטייסי המסוק. בתגובה, העניק טראמפ לטייס את "מטבע האתגר הנשיאותי" - מטבע המוענק כאות כבוד על שירות יוצא דופן בצבא, סמל מסורתי בתרבות הצבאית האמריקאית.

המראין 1 (VH-3D) הוא מסוק תובלה נשיאותי מתוצרת חברת סיקורסקי, שהחליף את דגם VH-3A ונכנס לשירות בחיל הנחתים של ארצות הברית בשנת 1978.

המסוק שייך למשפחת ה‑SH-3 "סי קינג" ומותאם במיוחד למשימות הובלת נשיא ארצות הברית, עם יכולות מתקדמות לבטיחות, תקשורת והגנה, ועם השנים הפך לסמל מוכר של הנשיאות אמריקאית.

מזכירת העיתונות של טראמפ, מרגו מרטין, פרסמה סרטון קצר שבו נראית ההענקה עצמה, כשהטייס מקבל את המטבע מידי הנשיא. המחווה, קצרה היא חלק ממפגן תשומת הלב האישית של טראמפ כלפי אנשי הצבא וממשיכה את המסורת שהדגיש לאורך כהונתו הראשונה בבית הלבן, הערכה והוקרה כלפי מי שמשרתים את המדינה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

