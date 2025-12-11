נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הפגין מחווה אישית כלפי אנשי הכוחות המזוינים האמריקאים במהלך טיסה במטוס הנשיאותי של חיל הנחתים, "מארין 1".

במהלך הטיסה לפנסילבניה נודע לנשיא כי זהו יום הולדתו של אחד מטייסי המסוק. בתגובה, העניק טראמפ לטייס את "מטבע האתגר הנשיאותי" - מטבע המוענק כאות כבוד על שירות יוצא דופן בצבא, סמל מסורתי בתרבות הצבאית האמריקאית.

המראין 1 (VH-3D) הוא מסוק תובלה נשיאותי מתוצרת חברת סיקורסקי, שהחליף את דגם VH-3A ונכנס לשירות בחיל הנחתים של ארצות הברית בשנת 1978.

המסוק שייך למשפחת ה‑SH-3 "סי קינג" ומותאם במיוחד למשימות הובלת נשיא ארצות הברית, עם יכולות מתקדמות לבטיחות, תקשורת והגנה, ועם השנים הפך לסמל מוכר של הנשיאות אמריקאית.

מנהיגת האופוזיציה של וונצואלה: נמלטה בסירה והגיעה לאוסלו לקבל פרס נובל לשלום דני שפיץ | 12:30

מזכירת העיתונות של טראמפ, מרגו מרטין, פרסמה סרטון קצר שבו נראית ההענקה עצמה, כשהטייס מקבל את המטבע מידי הנשיא. המחווה, קצרה היא חלק ממפגן תשומת הלב האישית של טראמפ כלפי אנשי הצבא וממשיכה את המסורת שהדגיש לאורך כהונתו הראשונה בבית הלבן, הערכה והוקרה כלפי מי שמשרתים את המדינה.