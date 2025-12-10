כיכר השבת
חילוץ יוצא דופן: כוחות ההצלה פינו דולפינים שנתקעו בביצה בגלל השפל

כוחות הצלה במסצ'וסטס הגיעו לסייע לשני דולפינים שנתקעו בביצה בשל שפל נמוך במיוחד | הצוותים הצליחו להעביר את הדולפינים לרכב הובלה שהמתין במקום, לא לפני שכיסו אותם בשמיכות בשל מזג האוויר הקריר (בעולם)

הדולפינים שאותרו (צילום: ‏‎Wareham Department of Natural Resources)

כוחות הצלה ימיים במדינת מסצ'וסטס שבארה"ב הגיעו לסייע לשני דולפינים שנתקעו בביצה בשל שפל נמוך במיוחד.

לפי מחלקת המשאבים הטבעיים של העיר וורהאם, הדולפינים נתגלו באזור נחל ביוורדם, כשהם "חיים ופעילים על הביצה אך מחוץ למים עקב השפל".

כוחות ההצלה במקום (צילום: ‏‎Wareham Department of Natural Resources)

לסיוע הוזמנה צוות תגובה למקרי תקיעות של יונקי ים של הקרן הבינלאומית לרווחת בעלי חיים, והצוותים הצליחו להעביר את הדולפינים לרכב הובלה שהמתין במקום, לא לפני שכיסו אותם בשמיכות בשל מזג האוויר הקריר.

הדולפינים נלקחו לבדיקה אצל וטרינרים, שיקבעו האם ניתן לשחררם חזרה לחוף או שמא הם זקוקים לטיפול ושיקום מיוחד לפני החזרה לטבע.

