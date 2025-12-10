כיכר השבת
הצילה את כלביה תוך סכנת מוות: קור רוח מדהים מול שריפה משתוללת | צפו

אישה הפכה ויראלית ברשת לאחר שבחרה בקור רוח להציל את כלביה קודם שהצילה את עצמה, בזמן שריפה שפרצה בבניין בפיליפינים | אחד אחרי השני היא השליכה אותם למטה אל האנשים שחיכו לקלוט אותם בבטחה (בעולם)

רגעי ההצלה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

אישה בשם אי מיי לי מנינגו הפכה ויראלית ברשת לאחר שבחרה להציל את כלביה קודם שהצילה את עצמה, בזמן שריפה שפרצה בבניין בעיר מנדאוי שבאי סבו בפיליפינים.

השריפה פרצה בבניין תעשייתי בן שלוש קומות, מעט אחרי השעה שבע בבוקר. עשן סמיך היתמר מהבניין, אך מנינגו נראתה עומדת על המרפסת ונשארת רגועה כשהיא מקבלת הנחיות מכבאים שעמדו למטה.

בזמן שאנשים על הקרקע קראו לה למהר ולרדת, היא בחרה להציל קודם את שני כלביה. אחד אחרי השני היא השליכה אותם למטה אל האנשים שחיכו לקלוט אותם בבטחה.

רגעים לאחר מכן נעלמה מנינגו מהמרפסת, מה שגרם לפאניקה בקרב העדים למטה. אך כעבור זמן קצר היא הופיעה שוב, טיפסה בזהירות מעל המעקה וירדה דרך הסולם שהציבו לה הכבאים, כשהיא שומרת על קור רוח יוצא דופן.

השריפה כובתה בסופו של דבר ללא נפגעים בנפש. ברשתות החברתיות זכתה מנינגו לשבחים רבים על התושייה והאומץ, ועל מסירותה לכלבים.

1
הייתי אומר טיפשות.. אבל לא יודע מה יכלה לעשות בכל מקרה
אדיר

