תושבת מחוז באראבאנקי במדינת אוטאר-פרדש, הודו, בת 25, מתה לאחר שניתוח שנערך לה בידי גבר שהציג את עצמו כרופא הסתיים באסון.

לפי המשפחה, החשוד ביצע את הניתוח לאחר שצפה בסרטון הדרכה ביוטיוב, מבלי להיות מוסמך לבצע פרוצדורה רפואית.

בעלה של האישה, טג' בהאדור ראוואט, סיפר ל-The Indian Express כי אשתו, מונישרה, סבלה מכאבי בטן חריפים מאז 2018. לפני מספר שנים היא נבדקה על ידי אותו "רופא" לכאורה, ג'יאן פראקש מישרה, בן 48, שאבחן אבן בכיס המרה. הכאבים חלפו, אך ב-4 בדצמבר השנה הם חזרו בעוצמה.

בהאדור לקח את אשתו למרפאה של החשוד, שנמצאת כ-4 קילומטר מהבית. החשוד ביקש לבצע אולטרסאונד וטען כי האבנים גדלו, ושעליה לעבור ניתוח מיד.

לפי המשפחה, החשוד הבטיח להביא רופאים נוספים לסייע לו, אך אף אחד מהם לא הגיע. בסופו של דבר הוא ביצע את הניתוח בעצמו, כשבידיו רק הידע שלמד מהאינטרנט. במהלך הניתוח הוא היה תחת השפעת אלכוהול, ובמקום להסיר את האבנים גרם לחיתוך של כלי דם ואיברים פנימיים, כולל חלקים ממערכת העיכול. המשפחה שילמה בסופו של דבר 20 אלף רופי (כ-900 שקל) עבור ההליך.

למחרת התקשר החשוד לבעל והודיע שמצבה של מונישרה הידרדר; כאשר בהאדור הגיע למרפאה היא כבר הייתה מתה. בעקבות התקרית המצערת קיימו בני המשפחה ותושבים מהכפר מחאה מחוץ למרפאה, אך עצרו אותה לאחר שהרשויות איימו לנקוט צעדים חמורים.

מפקד משטרת באראבאנקי, ארפיט וויג'איוורגייה, ציין כי האישה מתה כתוצאה מ"הליך רפואי שגוי", וכי צוות רפואי שבדק את המקום קבע כי החשוד אינו בעל הסמכה רפואית והמרפאה שבה פעל אינה רשומה במשרד הבריאות. המשטרה הוסיפה כי החשוד ואחיינו, שסייע לו בביצוע הפרוצדורה, נמצאים במנוסה, ונגד השניים נפתח תיק פלילי בגין גרימת מוות ברשלנות.