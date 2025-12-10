כיכר השבת
שרשרת תקיפות

תיעוד דרמטי: כלי שיט אוקראיני מפציץ מכלית נפט רוסית בים השחור

מכלית נפט המשויכת ל"צי הצללים" של רוסיה, נפגעה בתקיפה ימית אוקראינית והושבתה בים השחור | המכלית שטה תחת דגל איי קומורו באזור הכלכלי של אוקראינה, ונשאה מוצרי נפט בשווי של כ‑60 מיליון דולר | מדובר בתקיפה השלישית בשבועות האחרונים נגד מכליות "צי הצללים" הרוסי  (בעולם)

תקיפת הספינה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

מכלית הנפט Dashan המשתייכת על פי דיווחים באוקראינה ל"צי הצללים" של , נפגעה בתקיפה ימית אוקראינית והושבתה בים השחור.

המכלית שטה תחת דגל איי קומורו באזור הכלכלי של אוקראינה לעבר נמל נובורוסיסק, תוך שהיא נוסעת במהירות מקסימלית. לפי מקורות באוקראינה, המכלית נשאה מוצרי נפט בשווי של כ‑60 מיליון דולר.

התקיפה בוצעה על ידי כלי שיט אוטונומי מסוג Sea Baby. כתוצאה מהתקיפה, המכלית ניזוקה באופן קריטי ופעולתה הופסקה. סרטונים מהאירוע הראו התפוצצויות עזות בחלק האחורי של הספינה.

עלות מוערכת של מכלית מסוג זה עומדת על כ‑30 מיליון דולר, ובכל הפלגה היא נושאת מוצרי נפט בשווי מוערך של 60 מיליון דולר. בשל ההובלה של חומרי גלם רוסיים והפעלה בסיכון גבוה עם מערכת זיהוי כבויה, הוטלו על המכלית סנקציות על ידי האיחוד האירופי, בריטניה, קנדה, אוסטרליה ושוויץ.

מדובר בתקיפה השלישית שבוצעה בשבועות האחרונים נגד מכליות "צי הצללים" הרוסי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

