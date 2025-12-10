מכלית הנפט Dashan המשתייכת על פי דיווחים באוקראינה ל"צי הצללים" של רוסיה, נפגעה בתקיפה ימית אוקראינית והושבתה בים השחור.

המכלית שטה תחת דגל איי קומורו באזור הכלכלי של אוקראינה לעבר נמל נובורוסיסק, תוך שהיא נוסעת במהירות מקסימלית. לפי מקורות באוקראינה, המכלית נשאה מוצרי נפט בשווי של כ‑60 מיליון דולר.

התקיפה בוצעה על ידי כלי שיט אוטונומי מסוג Sea Baby. כתוצאה מהתקיפה, המכלית ניזוקה באופן קריטי ופעולתה הופסקה. סרטונים מהאירוע הראו התפוצצויות עזות בחלק האחורי של הספינה.

עלות מוערכת של מכלית מסוג זה עומדת על כ‑30 מיליון דולר, ובכל הפלגה היא נושאת מוצרי נפט בשווי מוערך של 60 מיליון דולר. בשל ההובלה של חומרי גלם רוסיים והפעלה בסיכון גבוה עם מערכת זיהוי כבויה, הוטלו על המכלית סנקציות על ידי האיחוד האירופי, בריטניה, קנדה, אוסטרליה ושוויץ.

מדובר בתקיפה השלישית שבוצעה בשבועות האחרונים נגד מכליות "צי הצללים" הרוסי.