נס התרחש ב-2 בדצמבר בתוך מנהרת דמונס בשמברי, צרפת, כאשר רכב פרטי נדחף על ידי משאית לאורך מרחק של יותר מ-300 מטר.

התיעוד הדרמטי של האירוע חרך את הרשתות החברתיות, והסתיים כאשר נהג הרכב בן ה-60 ניצל בלא פגע.

​התאונה החלה כאשר נהג הרכב, מסוג אודי, יצא מחנות לציוד ליד שמברי ונכנס לכביש המהיר לכיוון אקס לה-בן.

בכניסה למנהרה, הוא חש פגיעה אלימה מאחור שהסיטה את רכבו לרוחב, והוא נתקע לפני הפגוש של המשאית. על אף שהרכב הקטן נדחף בעוצמה על ידי המשאית, וצמיגיו אף התפוצצו, נהג המשאית, שהוביל חומר ניקוי עבור חברה ספרדית, לא הבחין ככל הנראה במתרחש.

​את חייו של הנהג הציל אדם אזרחי אשר נהג בטנדר. הנהג עקף את המשאית, עמד מלפניה, הדליק אורות מצוקה והאט באופן מבוקר עד אשר הצליח לאלץ את המשאית לעצור. הנהג שנפגע סיפר מאוחר יותר לבתו, אשר העבירה את סיפורו לעיתון "Le Dauphiné Libéré", כי ברגעי הדחיפה הוא היה משוכנע "שהוא הולך למות" וחשש שיסיים "מעוך לחלוטין תחת גלגליה" של המשאית.

​בבדיקות שביצעה המשטרה נמצא כי הן נהג המשאית והן נהג הרכב היו נקיים מאלכוהול וסמים. הנהג בן ה-60, שחווה אימה של ממש, יצא מהאירוע החמור ללא פציעות כלשהן.