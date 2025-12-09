תיעוד מחריד ממוסקבה (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)
אין להם חוק? | צפו
תיעוד מחריד: נסע עם קורקינט בביטחה על המדרכה - המשטרה דרסה אותו בפראות
בתיעוד שרץ ביממה האחרונה ברשת ומגיע ממוסקבה שברוסיה, נראה רוכב קורקינט, שעובד ככל הנראה בחלוקת מזון ואוכל למסעדות, חוצה את הכביש במעבר חציה ועולה למדרכה, כאשר לפתע ניידת משטרה שהגיעה במהירות שיא - הטיסה אותו ולא השאירה לו סיכוי רב לחיות | צפו (חדשות בעולם)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (84%)
לא (16%)
0 תגובות