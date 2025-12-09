אין להם חוק? | צפו תיעוד מחריד: נסע עם קורקינט בביטחה על המדרכה - המשטרה דרסה אותו בפראות בתיעוד שרץ ביממה האחרונה ברשת ומגיע ממוסקבה שברוסיה, נראה רוכב קורקינט, שעובד ככל הנראה בחלוקת מזון ואוכל למסעדות, חוצה את הכביש במעבר חציה ועולה למדרכה, כאשר לפתע ניידת משטרה שהגיעה במהירות שיא - הטיסה אותו ולא השאירה לו סיכוי רב לחיות | צפו (חדשות בעולם)

מל מישאל לוי כיכר השבת | 13:15