"הכל כלול" קטלני: קיבל 33 משקאות בשיט תענוגות - וזה מה שקרה

משפחתו של מייקל וירג'יל, בן שלושים וחמש מקליפורניה, הגישה תביעה קשה נגד חברת שיט, לאחר שווירג'יל מת על סיפון ספינה בבעלותה.

המוות התרחש זמן קצר לאחר שעוכב ונעצר בידי צוות האבטחה - לטענת המשפחה בעקבות שילוב של צריכת אלכוהול מופרזת ושימוש בכוח רב במהלך המעצר.

לפי התביעה, וירג'יל - שיצא להפלגה לפני שנה עם בת זוגו ובנם בן השבע - קיבל בתוך שעות ספורות לפחות שלושים ושלושה משקאות אלכוהוליים.

הוא החל לשתות בשעת בוקר, במסגרת "חבילת שתייה ללא הגבלה" שרכש. לטענת המשפחה, אנשי הצוות המשיכו להגיש לו משקאות גם כאשר היה ברור לחלוטין שהוא כבר שיכור מאוד.

בהמשך השיט, לאחר שהשתכר באופן חריג, החל וירג'יל להתבלבל, התקשה לאתר את בקתתו, וניסה לפתוח דלתות של נוסעים אחרים. על פי התביעה הוא אף התעמת עם אנשי צוות - מה שהוביל להזעקת מאבטחים.

לטענת המשפחה, במהלך המעצר נעשה שימוש בכוח רב: ריסוס בגז מדמיע ממספר מכלים, הפלה לקרקע, הפעלת לחץ פיזי משמעותי על גופו, קשירה, וכן הזרקה של תרופת הרגעה חזקה בשם "הלופרידול". פחות משעה לאחר מכן קרס וירג'יל ומת. גופתו הוחזקה בקירור עד הגעת הספינה ללוס אנג'לס.

דו"ח הנתיחה שלאחר המוות קבע כי סיבת המוות הייתה דום לב ודום נשימה, וכי המוות סוּוַג כ"מוות שנגרם בידי אחרים". על פי התביעה, שילוב האלכוהול הרב, הלחץ הפיזי בעת המעצר, הגז המדמיע והתרופה הם שהובילו לאסון.

על פי דיווחים בארצות הברית, בני המשפחה הגישו תביעה בגין "מוות שנגרם ברשלנות", ודורשים פיצוי על אובדן הכנסה, הוצאות רפואיות וקבורה, נזק נפשי, וכן פגיעה בבנם - עליו דווח כי הוא נמצא על הרצף האוטיסטי.

לטענתם, החברה כשלה בכפליים: גם בהגשת אלכוהול לנוסע שיכור, וגם בהפעלת כוח מופרז ומסוכן מצד צוות האבטחה. החברה לפי שעה לא התייחסה לתביעה.