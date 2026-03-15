האם איראן אכן מבקשת לשבת למשא ומתן? זה מה שלפחות עולה מדברים שאמר אתמול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

לדבריו, "איראן רוצה להגיע להסכם, ואני לא רוצה להגיע אליו כי התנאים עדיין לא מספיק טובים".

אלא שהיום (ראשון), בראיון שהעניק שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י לרשת האמריקנית CBS, הכחיש כי מדינתו ביקשה לשבת למשא ומתן עם ארה"ב.

"מעולם לא ביקשנו הפסקת אש, ומעולם לא ביקשנו אפילו משא ומתן", אמר ערקצ'י לתוכנית הטלוויזיה 'פגוש את האומה'. לדבריו, "אנחנו מוכנים להגן על עצמנו ככל שזה יארך".

בראיון הכחיש עראקצ'י את העובדה שאיראן מכוונת לעבר מרכזי אוכלוסייה ברחבי המפרץ. "אנחנו מכוונים אך ורק לתשתיות צבאיות אמריקניות", אמר שר החוץ של איראן.

במהלך הראיון נשמע בקושי קולו של הבכיר האיראני והיה ניכר כי הוא מסתייע באמצעים יוצאי דופן כדי לשדר בלייב לצופים האמריקנים.

בפעם הקודמת שהתראיין לרשת האמריקנית, טענו גורמים ברשתות החברתיות כי הצליחו לאתר את המיקום שלו בעזרת רקע החדר ממנו התראיין, הפעם בחר הבכיר ברקע שונה.