המגזין "האטלנטיק" טען השבוע כי הנשיא דונלד טראמפ אינו זוכה לאותה ביקורת ציבורית ותקשורתית שקיבל הנשיא לשעבר ג'ו ביידן סביב גילו ומצבו הפיזי.

במאמר שכתב העיתונאי ג'ונתן למיר נכתב כי טראמפ, שנכנס לכהונתו בגיל 78 ו-220 ימים והפך לנשיא המבוגר ביותר בתחילת כהונה, "נוסע פחות, עבר לנעליים נוחות יותר ולעיתים נראה מנמנם במהלך פגישות", אך גילו אינו זוכה לאותה רמת פרסום שקיבל ביידן.

למיר כתב כי אנשי ביידן ניסו במשך שנים לדחות טענות בנוגע למצבו, וטען כי "לביידן היו מספיק ימים טובים כדי שהעוזרים שלו ינסו להציג אותו ככשיר". לדבריו, מצבו של ביידן נחשף באופן פומבי לראשונה במהלך העימות מול טראמפ בבחירות 2024.

בתגובה לכתבה מסר דובר הבית הלבן דייוויס אינגל כי "החדות, האנרגיה והנגישות ההיסטורית של הנשיא טראמפ עומדות בניגוד חריף למה שראינו בממשל הקודם, כאשר הדמוקרטים וכלי התקשורת הסתירו בכוונה מהציבור את ההידרדרות הפיזית והמנטלית החמורה של ג'ו ביידן".

הכתבה עוררה ביקורת רבה ברשת X, שם טענו פרשנים שמרנים כי התקשורת התעלמה במשך שנים ממצבו של ביידן ורק לאחר העימות החליטה לעסוק בנושא.

עורך "ניוזבאסטרס" טים גרהאם כתב כי "התקשורת מעולם לא נענשה על הסתרת ביידן". גם הפרשן איאן מילר טען כי "בכל פעם שהועלו סרטונים על ההידרדרות של ביידן, התקשורת הגדירה אותם כ'זיופים זולים' או כתיאוריות קונספירציה".