משעשע: רכב שעמד שנים במוזיאון חטף דוח על מהירות גבוהה

מוזיאון בארה"ב קיבל קנס מהירות על מכונית מסדרה מפורסמת, למרות שהרכב לא עזב את התצוגה | הפרשה המשעשעת והניסיון לבטל את הקנס (מעניין)

מימין הרכב מהתצוגה, משמאל הרכב שתועד במצלמות האבטחה (צילום: Volo Museum)

מוזיאון הרכב וולו שבמדינת אילינוי הופתע לקבל קנס תנועה ממשטרת ניו יורק, למרות שלטענתו המכונית שעליה נרשם הדוח כלל לא עזבה את תצוגת המוזיאון במשך שנים.

מדובר בהעתק של המכונית “קיט” מסדרת הטלוויזיה המפורסמת “אביר על גלגלים”, ששודרה במדינה בשנות ה-80. לפי הדוח, רכב מסוג פונטיאק טראנס אם שחורה עם לוחית הרישוי “KNIGHT” צולם נוסע במהירות גבוהה מהמותר בברוקלין.

הקנס כלל תמונות ממצלמות הדרך ובהן נראית מכונית הדומה לחלוטין לזו שמוצגת במוזיאון, כולל אותה לוחית רישוי המזוהה עם הסדרה. לפי רישומי העיר ניו יורק, אותה לוחית קשורה גם לחמש עבירות תנועה נוספות שלא שולמו מאז סוף 2024.

מנהל השיווק של המוזיאון, ג’ים ווג’דילה, אמר: “העובדה שאנחנו קשורים משפטית לאביזר מסדרת טלוויזיה היא די מעניינת”. לדבריו, “אנחנו עדיין מנסים להבין איך קנס מניו יורק הגיע דווקא אלינו באילינוי”.

המוזיאון כבר ביקש דיון לביטול הקנס, אך בינתיים בחר להתייחס לפרשה בהומור. בעמוד הפייסבוק של המוזיאון נכתב: “המכונית מ'אביר על גלגלים' קיבלה קנס מהירות בניו יורק בלי לעזוב את התצוגה באילינוי”, ובפוסט נוסף נכתב: “למישהו יש את המספר של דייוויד הסלהוף (שחקן מהסדרה)? הוא חייב לנו 50 דולר”.

